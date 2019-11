E-Mobilität-Vorzeige-Projekt in Werther: Solar vom Dach für Stromtankstelle des gemeinsam genutzten E-Autos

Über Jahre wurde von der Industrie und der Bundespolitik die E-Mobilität eher ausgebremst als auf die Überholspur geschickt. Und diese trotz des Versprechens von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) zu Beginn des Jahrzehnts, dass 2020 eine Million E-Autos in Deutschland auf den Straßen unterwegs sein sollten. Thüringens Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne) hat derweil die vergangenen fünf Jahre genutzt, auf Landesebene Veränderungen anzustoßen.

Was muss nun als Nächstes kommen? „Die Förderprogramme müssen sich noch mehr in die Fläche ausdehnen“, sagt sie. Ein Beispiel: Seit 2016 gibt es das Förderprogramm E-mobil Invest. Dort können sich Kommunen oder kommunale Unternehmen sowie gemeinnützige Vereine mit 8000 Euro die Anschaffung eines solchen Fahrzeuges fördern lassen.

Die Gemeinde Werther in Landkreis Nordhausen hat die Fördermöglichkeiten des Umweltministeriums genutzt und speist das Fahrzeug nun mit selbst erzeugtem Strom aus einer Anlage. „Da ist alles rund: Der Strom ist sauber erzeugt, das Auto fährt sauber“, betont Siegesmund mit Blick auf diese „Vorzeige-Projekt“.

Der nächste Schritt: Nun sollen Wohnungsbaugesellschaften und -genossenschaften, die ebenfalls Förderung aus dem Umweltministerium erhalten können, verstärkt in diesem Bereich einsteigen: „Solar aufs Dach, zack in die Ladesäule, von da in das geförderte Elektro-Auto, das am besten ein Sharing-Fahrzeug ist, das sich die Bewohner teilen“, umreißt Siegesmund die Idee von der rundum sauberen Lösung.

Im Sommer hatte das Ministerium ein „Sieben-Punkte-Programm für mehr Klimaschutz auf der Straße“ aufgelegt. „Daran orientieren wir uns“, sagt Siegesmund. Ob sie das weiterhin kann, hängt von der künftigen Regierung ab. Dass sie nicht amtsmüde ist, ist offenkundig. In den vergangenen Jahren hat sie allerdings auch feststellen müssen, wie groß das Beharrungsvermögen der Automobil- und der Mineralölindustrie ist.