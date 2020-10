Edda Heymel: „Zwei Wahlperioden reichen. Sonst bildet sich Filz!“

Kaum war 1989 die Grenze auf, wollte Edda Heymel, Jahrgang 1951, mit Kollegen und ihren Kindern nach Paris fahren. Doch in ihrer Ausfahrt stellte sich ihr ein Mann in den Weg: Er sei SPD-Landtagsabgeordneter aus Schweinfurt und wolle helfen, in Breitungen einen SPD-Ortsverein zu gründen. Prinzipiell sei er bei ihr richtig, sagte Edda Heymel. Nach der Rückkehr entstand ein „sehr aktiven Ortsverein“. Bei der Volkskammerwahl am 18. März 1990 stand aber die CDU mit der Allianz für Deutschland ganz vorn. Das war ein Schock für die SPD-Frau. „Da hat Oskar Lafontaine in mancher Hinsicht schon recht gehabt“, sagt sie.

Im Oktober 1990 wurde Edda Heymel in den neuen Thüringer Landtag gewählt. „Dabei war ich nicht einmal bei der Konferenz zur Listenaufstellung“, erinnert sie sich. Heymels drei Söhne gingen noch zur Schule. „Ich konnte das nur machen, weil meine Mutter, meine Patentante und mein Mann mich unterstützt haben.“ Ihr Mann hatte ein Planungsbüro. Alles war im Aufbau begriffen. „Heute frage ich mich manchmal: Mensch, wie hast du das denn bloß gemacht?“ Nach zwei Wahlperioden war 1999 Schluss für die Breitungerin. Länger, findet sie, sollte keiner in einem solchen Amt bleiben. „Sonst bildet sich Filz.“ Sie arbeitete wieder als Lehrerin und pflegte ihre Patentante. „Die häusliche Pflege sollte besser honorieren werden, dann würden viel mehr Menschen zuhause gepflegt werden“, sagt sie. Inzwischen ist ihre Mutter 95 und Edda Heymel schaut täglich nach ihr, kocht für sie. „Ich kümmer’ mich.“ Das gehöre sich so, sagt sie. „Mehr Demokratie wagen“: Was Willy Brandt einst in Westdeutschland versprach, hat Edda Heymel schon als junge Frau interessiert. Schlagabtausch in der politischen Debatte? Fehlanzeige in der DDR. Statt freier Wahlen gab es nur die Liste der Nationalen Front. „Es wäre anders gegangen, wenn man gewollt hätte in der DDR“, sagt sie. Zugleich macht sie deutlich: „Es hätte einiges rübergerettet werden können; nicht nur das Ampelmännchen.“ Edda Heymel will nicht ostalgisch klingen, aber: „Ich bin der Meinung, dass die Gesellschaft erneuerungsbedürftig ist. Man merkt ja immer mehr, dass sie manchmal wurmstichig ist.“ Woran hakt es konkret? „In der Demokratie lässt man sich bei vielem zu lange Zeit. Nur wenn beispielsweise die Banken gerettet werden müssen, dann geht’s ganz schnell…“ Edda Heymel war im Laufe der Jahre nach ihrer Landtagszeit an unterschiedlichen Schulen in ihrer südwestthüringischen Heimat tätig. Und die Begeisterung für eine bestimmte Rektorin ist ihr anzuhören. „Es war ein schönes Arbeiten“, sagt sie. Bei der Bildung plädiert sie für Bundeseinheitlichkeit statt Föderalismus. Dass jedes Land seine eigene Schulpolitik macht, hält sie für kontraproduktiv. Heymel spricht sich für längeres gemeinsames Lernen aus: „Bis zur achten Klasse alle gemeinsam“, das fände sie gut. Ihre schärfste Kritik aber macht Edda Heymel an der Innenpolitik fest: Ob beim Rechtsradikalen oder Reichsbürgern, in diesem Bereich sei zu lange zu wenig unternommen worden. „Erst war es ein kleines Pflänzchen. Und jetzt kriegen sie die große Pflanze nicht mehr raus… Das ist erschreckend für mich.“ Die SPD ist und bleibt Edda Heymels Partei. „Ich interessiere mich nach wie vor für Politik. Aber es ist generell schwierig für Parteien“, stellt sie fest. Viele Bürger, sagt sie, meckern nur. „Sagen, wie es besser geht, wollen die meisten nicht.“ Und mitarbeiten noch weniger…