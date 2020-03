Ehemalige Sozialministerin Ellenberger: „Die Politiker machen gerade eine gute Arbeit“

Wenn Irene Ellenberger noch im Dienst wäre, müsste sie sich jetzt ganz besonders intensiv um Corona und die Folgen kümmern. Die in Weimar lebende ehemalige SPD-Landespolitikerin war von 1994 bis 1999 Sozialministerin – und damit auch für Gesundheit, Sport, Jugend und Arbeitsmarktpolitik zuständig. Diesen Bereich hatte sich die Architektin schon in der Volkskammerzeit von Frühjahr bis Herbst 1990 selbst ausgesucht. Warum? „Ich fand immer schon, dass Architekten eine soziale Ader haben müssen. Man baut ja für Menschen und nicht einfach etwas aus Stein“, sagt die 73-Jährige, die einst nach dem Abitur 1964 zunächst eine Maurerlehre absolvierte, ehe sie in Weimar mit dem Studium begann.

Im Oktober 1989 war Ellenberger zunächst im Neuen Forum aktiv, gehörte dann in Weimar zu den Gründungsmitgliedern der neuen Sozialdemokratie hierzulande. Im Januar 1990 – die Vorbereitungen zur Volkskammerwahl waren bereits im Gange – bekam sie sonntagnachmittags Besuch von zwei SPD-Genossen, die sie für die Liste warben. Es mangelte an Frauen. Sie stimmte zu – und dachte, dass sie ganz hinten rangieren würde. Beim kleinen Parteitag für den Bezirk Erfurt in Mühlhausen aber wurde sei auf Listenplatz zwei gesetzt. „Da war mir klar, was passiert. Aber mir ging es eine Woche lang nicht gut, weil ich nicht wusste, was das bedeutet. Ich war nicht vorbereitet“, sagt sie. Vorbereitet aber war so gut wie keiner auf das, was kommen sollte. Zunächst musste die SPD verdauen, dass sie am 18. März 1990 deutlich hinter der CDU auf Platz zwei landete. „Wir mussten dann vom ersten Moment an in der Volkskammer sehr viel lernen, um guten Gewissens mit Entscheidungen und Abstimmungen mitmachen zu können“, sagt sie. Ellenberger wurde Obfrau der SPD für den Sozialausschuss. Diesen Schritt in die Sozialpolitik habe sie „nie bereut“.

Der Wechsel in den Bundestag nach Bonn kam für Irene Ellenberger nach dem halben Jahr in Berlin nicht infrage. „Ich wollte nicht länger aus dem Koffer leben. Und zugleich wurde ich von Parteimitgliedern gebeten, auf dem Gebiet im Landtag weiterzumachen, der im Herbst 1990 gewählt wurde“, erklärt sie ihren weiteren Weg in der Politik. Bis 2004 gehörte sie dem Landtag an, war zuletzt Vize-Präsidentin. Die herausforderndste Zeit allerdings erlebte sie von 1994 bis 1999 als Sozialministerin: Damals war die Arbeitslosigkeit am höchsten. „Wir haben viel gemacht, um von diesen hohen Zahlen herunterzukommen, was auch gelungen ist, wenn auch nur langsam. Zugleich wurden unsere Programme mit Argusaugen beobachtet. Sie haben aber geholfen“, schätzt sie ein. Auch die Sanierung der Krankenhäuser fiel in ihre Zeit. „Ein Riesensegen“ sei zudem das Programm zur Sanierung und zum Neubau von Pflegeeinrichtungen damals gewesen.

Dass die SPD im Land inzwischen nur noch weniger als zehn Prozent der Wähler erreicht, schmerzt sie. Hartz IV wirke immer noch nach. „Aber ich bin nicht hoffnungslos“, sagt sie. „Auf die SPD kann man zählen“, sagt Irene Ellenberger zur Zukunft ihrer Partei.

Mit Blick auf die aktuelle Situation im Land sagt sie: „Diejenigen, die jetzt die Verantwortung tragen, sind nicht zu beneiden. Ich finde, die machen eine gute Arbeit.“ Die Maßnahmen, die angeordnet wurden, seien sinnvoll. „Wenn man ernsthaft darüber nachdenkt, leuchtet das auch ein“, sagt sie. Und appelliert an jene, die sich fragen, ob das alles in diesem Umfang nötig ist: „Es muss einfach sein!“