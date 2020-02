Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Einwurf: Die Geschmacksverstärker

An einem dieser trüben, schon am frühen Morgen beginnenden Abende trafen wir auf einem Parkplatz einen alten Bekannten wieder. Wir hatten ihn länger nicht gesehen, erkannten ihn aber sofort, denn er hatte sich kaum verändert. Kein Zweifel, er war es: Der Gesunde Menschenverstand.

Von einem Hauch frischer Luft umweht und so pausbäckig und zutraulich wie von jeher. Sogleich ließ er uns wissen, dass er hier mit seiner Kusine verabredet wäre, die wir ja auch schon kennengelernt hätten: Das Gesunde Volksempfinden. Danke, wir hatten. Und hätten uns gern davongemacht, aber es war zu spät, wie so oft, wenn diese Person in der Geschichte auftritt. Wobei manche die beiden, den Gesunden Menschenverstand und das nicht minder Gesunde Volksempfinden, übrigens für Zwillinge halten.

Albert Einstein sah in ihnen die Summe aller Vorurteile, die sich bis zum 18. Lebensjahr im Bewusstsein festgesetzt haben. Papst Franziskus betete „Herr, befreie uns von der Versuchung des gesunden Menschenverstandes“. Und Karl Marx nannte das Pärchen grob die personifizierte „historische Dummheit“. Harmlosere Zeitgenossen aber betrachten sie lediglich als „Geschmacksverstärker“. Vor Gebrauch bitte schütteln.

Ehe wir noch unseren Senf dazugeben konnten, verabschiedete sich das bemerkenswerte Pärchen. Sie müssten jetzt los, wären noch mit dem Verkehrsminister, Herrn Scheuer, verabredet, beim Italiener um die Ecke. Er schätze bekanntlich den Gesunden Menschenverstand sehr und wolle mit ihnen bei einem Teller Nudeln über das Tempolimit auf Autobahnen, Fahrverbote für Innenstädte und gewisse Maut-Angelegenheiten reden.

Sowie, ergänzte der Gesunde Menschenverstand die Ausführungen des Gesunden Volksempfindens, über den ADAC. Der hätte jetzt beim Tempolimit den Herrn Minister ausgebremst und erklärt, er wäre jetzt doch nicht mehr dagegen und auch nicht mehr aufseiten des Ministers. Sondern im Gegenteil dafür – natürlich nur unter Umständen. Dafür spräche der gesunde Menschenverstand vieler seiner Mitglieder. Das ist die verdammte Crux mit mir, rief der Gesunde Menschenverstand, jeder kann mich für sich in Anspruch nehmen, wo kommen wir denn da hin....

Er regte sich sichtlich auf, und das Gesunde Volksempfinden musste ihn in die Arme nehmen und herzen und trösten. Dann gingen sie ab. Doch bevor die beiden um die Ecke verschwanden, drehte sich der Gesunde Menschenverstand noch einmal um, winkte uns zu und rief: Lass’ uns doch mal wieder zusammen um die Häuser ziehen!