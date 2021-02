Eisenach: Radikalisierung im Internet nimmt weiter zu

Der Schriftzug, der im Zusammenhang mit dem Sprengstoffanschlag an die Fassade der Kneipe Bull's Eye geschrieben wurde, ist mit Graffiti übersprüht worden.

Eisenach. CDU-Landtagsabgeordneter Raymond Walk besorgt wegen wachsender Radikalisierung von Menschen im Internet und vermehrten Straftaten aus rechtem und linkem Spektrum in Eisenach.

Das Internet ist der Raum, in dem sich in Zeiten von Corona mehr Menschen als bisher radikalisieren könnten. Diese Entwicklung treibt den innenpolitischen Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, Raymond Walk aus Eisenach, um. Auf verschiedenen Plattformen würden Verschwörungstheorien und extremistische Ideen verbreitet. Schon vor Corona sei dieser Prozess der Radikalisierung zu beobachten gewesen, heißt es in einer Mitteilung Walks. Die Prävention müsse deshalb forciert werden. „Das Land muss alle Möglichkeiten nutzen, Extremismus wirksam und nachhaltig zu bekämpfen“, sagt er.