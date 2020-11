Elektrifizierung der Mitte-Deutschland-Schiene: So ist der Planungsstand

Die Deutsche Bahn hat in einem virtuellen Bürgerforum den Planungsstand für die Elektrifizierung der Strecke von Weimar nach Gößnitz vorgestellt. Dort soll bis Ende 2028 eine Oberleitung elektrischen Zug­verkehr ermöglichen. Projektleiter Ronald Schlegel gab Einblicke: Unter anderem wird die Streckengeschwindigkeit durch die Elektrifizierung nicht angehoben, sondern sogar abgesenkt. Dennoch sollen die gleichen Fahrzeiten wie heute zu realisieren sein.

Diese Arbeiten laufen derzeit

Das Projekt steckt derzeit in der Vorplanungsphase. Die technische Vorplanung will die Deutsche Bahn im ersten Quartal 2021 abschließen. Zum einen läuft die Arbeit an der Baugrunduntersuchung, um Kenntnisse über die Untergrund­verhältnisse zu erlangen. Die Planer prüfen zum einen die vorhandenen geotechnischen Gutachten aus vorherigen Projekten. Zum anderen wollen sie noch ausstehende geotechnische Gutachten für ausgewählte Abschnitte ausschreiben und vergeben. Das betrifft die Abschnitte zwischen Haltepunkt Neue Schenke und dem Bahnhof Papiermühle, dem Bahnhof Hermsdorf-Klosterlausnitz und Töppeln, den Bahnhof Gera und die Strecke bis Gera-Debschwitz. Untersucht werden muss auch der Baugrund zwischen Saara und Bahnhof Lehndorf im Altenburger Land.

Zweiter Schwerpunkt ist die Vermessung der Strecke und die Erstellung eines Geländemodells. Aktuell läuft die Auswertung der Luftbilder von 2018. Ziel ist die Festlegung des weiterhin erforderlichen Umfangs, die Ausschreibung der Leistung und Vergabe im nächsten Jahr.

Ronneburger Tunnel muss umgebaut werden

Laut Projektleiter Ronald Schlegel soll in drei Abschnitten gebaut werden. Die Planung ist sehr aufwendig, weil sie 23 Bahnübergänge, 194 Durchlässe, 138 Eisenbahnüberführungen, drei Kreuzungsbauwerke, 235 Stützbauwerke und 33 Straßenüberführungen berücksichtigen muss. Der Ronneburger Tunnel ist in der heutigen Form nicht nutzbar. Aktuell laufe eine Variantenentwicklung, wie eine Oberleitung eingebaut werden könne, sagte Schlegel. Ein Unterwerk zur Stromversorgung soll im Raum Gera entstehen. Der genaue Standort steht noch nicht fest.

Gespräche über zweigleisigen Ausbau mit Land Thüringen

Die Streckengeschwindigkeiten werden nicht erhöht. Während die heutigen Dieseltriebzüge vom Typ VT 612 mit Neigetechnik verkehren, sind die künftigen Elektrozüge nicht damit ausgestattet. Die Spitzengeschwindigkeiten sollen bei maximal 130 Kilometer pro Stunde liegen. Der zweigleisige Ausbau ist im Moment nicht Inhalt des Projektes. „Wir befinden uns darüber in Abstimmung mit dem Land Thüringen“, sagte Schlegel.

Der nächste Bürgerdialog zum Projekt findet am Dienstag, 17. November, um 19 Uhr statt. Dann lädt die Deutsche Bahn abermals zu einer virtuellen Veranstaltung.