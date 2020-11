Derzeit dürfen Schulfremde nicht in die Schulen. Das dient der Kontaktminimierung und damit der Sicherung des Unterrichts in Coronazeiten. Hier die wichtigsten Antworten aus dem Thüringer Bildungsministerium auf unserer Fragen: Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Wer ist eigentlich als schulfremde Person zu betrachten?

Die Betretensverbote betreffen zum einen Menschen, die ein besonderes Infektionsrisiko in die Schulen tragen könnten (Reiserückkehrer, symptomatische Personen). Hier ist § 3 der ThürSARS-CoV-2-KiJuSSp-VO maßgeblich. Hinzu kommt die derzeit aufgrund der pandemiebedingten Sondermaßnahmen im November (sogenannter Lockdown) geschärften Regelungen an Schulen, die auch in Stufe Grün strenge Betretensverbote an Schulen vor dem Hintergrund der Kontaktminimierung vorsehen. Das Bildungsministerium hat diese Regelungen auch noch einmal konkretisiert, vor allem hinsichtlich Lehramtsanwärterinnen und -anwärter, Studierenden im Praktikum sowie Blutspendediensten. Diese Konkretisierungen dazu sind auf der Homepage des Ministeriums unter „Betretensverbote für Externe“ aufgeführt:

Wie wird mit Personen verfahren, die nur hin und wieder zum Unterricht beitragen, beispielsweise Musiker von örtlichen Orchestern?

Soweit solche Personen zum regulären Unterricht – beispielsweise in Bläserklassen – beitragen, gelten für sie Ausnahmen. Unterricht soll weiter ermöglicht werden. Handelt es sich dagegen um unterrichtsergänzende Angebote, also Arbeitsgemeinschaften oder beispielsweise Maßnahmen, die aus dem Schulbudget finanziert werden, so sind diese aus Gründen der Kontaktminimierung derzeit abgesagt.

Wie verhält es sich mit digitalen Angeboten?

Sie erfordern normalerweise kein Betreten von Schulen. Daher sind beispielsweise digitale Maßnahmen des Schulbudgets, die praktisch vergleichbar zum Distanzunterricht stattfinden, weiter möglich.

Dürfen Schüler im Klassenverbund eine Bibliothek besuchen?

Nein. Vorrang hat hier das Prinzip der Kontaktminimierung. Maßnahmen des Lernens am anderen Ort sind derzeit abgesagt. Ausflüge ins Freie, also in die schulnahe Umgebung, sind davon nicht betroffen, soweit Kontaktminimierung dabei eingehalten werden kann.

Was wird aus dem Vorlesetag, der ja immer um diese Zeit und diesmal am Dienstag, 20. November, stattfindet: Fällt er aus, wird er modifiziert oder verschoben?

Der Vorlesetag in der herkömmlichen Form, also dass Externe in den Schulen Lesungen mit Schulkindern durchführen, ist in der jetzigen Sondersituation leider nicht möglich. Die Schulen können aber selbstverständlich den Vorlesetag in abgeänderter Form schulintern veranstalten, wenn dabei die geltenden Hygienevorschriften eingehalten werden können. ger