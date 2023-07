Berlin. Für das Elterngeld soll eine neue Einkommensgrenze von 150.000 Euro gelten. Doch nicht alle Paare der Gehaltsklasse müssen verzichten.

Familienministerin Lisa Paus (Grüne) setzt den Rotstift an: Um die Vorgaben des Bundeshaushaltes zu erfüllen, beschneidet sie die Einkommensgrenze für das Elterngeld. Liegt die Grenze derzeit noch bei einem gemeinsamem Brutto-Jahreseinkommen beider Eltern von 300.000 Euro, soll sie in Zukunft halbiert werden.

Doch nicht alle Paare mit einem Einkommen von 150.000 Euro pro Jahr müssen auf ihr Elterngeld verzichten. Denn es gilt nach wie vor das zu versteuernde Einkommen. Bevor also die neue Bemessungsgrenze greift, müssen zahlreiche Abzüge geltend gemacht werden.

Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion Hinter den Kulissen der Politik - meinungsstark, exklusiv, relevant. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Lesen Sie auch: Änderung beim Elterngeld geplant: Regierung will kürzen

Elterngeld: So setzt sich das zu versteuernde Einkommen zusammen

Vom Brutto-Jahresgehalt müssen zahleiche Posten abgezogen werden, bevor das zu versteuernde Einkommen feststeht. Darunter fallen etwa die Vorsorgeaufwendungen.

Durch die Beitragsbemessungsgrenzen sind diese gedeckelt: Arbeitnehmer müssen von einem Jahreseinkommen zwischen 85.200 und 87.600 Euro Abgaben an die Renten- und Arbeitslosenversicherung zahlen. Für der Kranken- und Pflegeversicherung liegt die Grenze bei 85.200 Euro Jahreseinkommens. Der Anteil, der über diesen Grenzen liegt, unterliegt keiner Beitragspflicht.

Hinzu kommen Sonderausgaben, die geltend gemacht werden können. Darunter zählen Spenden, Beiträge zu Privatschulen oder die Kirchensteuer. Auch Werbungskosten, die Pendlerpauschale oder "außergewöhnliche Belastung" müssen zur Ermittlung des zu besteuernden Einkommens abgezogen werden. Beiträge wie etwa Kinderfreibetrag hängen von der individuellen Lebenssituation der Menschen ab.

Wer mehr als 180.000 Euro brutto verdient, bekommt wohl kein Kindergeld mehr

"150.000 Euro zu versteuerndes Einkommen sind dann bei Paaren, die beide verdienen, ungefähr 180.000 Euro brutto", sagt Stefan Bach vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung dieser Redaktion. Nach Angaben von Paus betreffen ihre Pläne rund 60.000 Familien.

Laut Bach fallen rund vier Prozent der steuerpflichtigen Paare in Deutschland in diese Gehaltsklasse. Betrachte man ausschließlich die jüngere Altergruppe, die in der Regel Kinder bekommt, "sind das dann maximal zwei Prozent der steuerpflichtigen Paare." (daw)