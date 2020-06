Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Endlich macht das Braten wieder Spaß

Die Suche nach einer neuen Bratpfanne führte unlängst zu einer Werbung für die „härteste Antihaftbeschichtung seit Entstehung der Alpen“. Das ist wirklich beeindruckend. Während die Alpen bis zum Abschluss ihrer Entstehung vor 30 Millionen Jahren hundert Millionen Jahre brauchten, kann man ein Steak heute schon innerhalb weniger Stunden zartbrutzeln. Von solchen Garzeiten konnten die Menschen an der Wende von Jura- zur Kreidezeit nur träumen. Kaum jemand hatte das Geld, sich ein modernes Kochgeschirr zu kaufen. Oft reichte es nicht mal für einen anständigen Beruf. An ein Jurastudium etwa war kaum zu denken, weil die jungen Leute zu tief in der Kreide standen. Auch der Gedanke an eine Karriere als Rockmusiker war Utopie. Das haben damals nur die Rolling Stones geschafft.

(@tbaersch bei Instagram)

(Zum Blog „Herr Bärsch erklärt“)