Enver-Şimşek-Platz in Jena-Winzerla ist Zeichen gegen Vergessen

Jena. Als Stadt, aus der die Täter kamen, will Jena mit der Namensgebung des Enver-Şimşek-Platz in Winzerla die Opfer des rechtsterroristischen Netzwerkes NSU ehren und Rassismus in der Gesellschaft ein starkes Symbol entgegensetzen. Die Aufarbeitung der Geschichte soll weiter gehen.

Der Platz über der Straßenbahn-Haltestelle Damaschkeweg in Jena-Winzerla ist ein geschäftiger. Wer aus der Stadt kommt, nimmt den Weg nach oben, kauft vielleicht noch schnell im Supermarkt ein. Moderne Bänke auf den bepflanzten Terrassen laden zum Verschnaufen oder Verweilen ein. Hier beginnen das grüne Band und die Wasserachse, die bis zu den Wohnblöcken oben am Hang das ganze Viertel beleben. Dieser sonnige Platz ist so etwas wie das Eingangstor zum Stadtteil Winzerla. Er trägt seit Sonnabend ganz offiziell den Namen Enver-Şimşek-Platz. Im Beisein der Familie des türkischstämmigen Blumenhändlers Enver Şimşek, der am 9. September 2000 in Nürnberg von Mitgliedern der Terrorzelle „Nationalsozialistischer Untergrund“ erschossen wurde, fand die Namensweihe in Jena statt.