Erfurt und der Friedenskanzler

Willy Brandt trat ans geöffnete Fenster des Hotels „Erfurter Hof“, weil die Menge auf dem Bahnhofsvorplatz „Willy Brandt ans Fenster!“ und „Willy, Willy!“ rief. Tausende Menschen hatten an diesem 19. März 1970 ausgeharrt und auf die Ankunft des Sonderzugs mit dem Bundeskanzler gewartet. Sie durchbrachen die Sperren der DDR-Staatsmacht, um näher an das Haus zu rücken, in welches er zum deutsch-deutschen Gipfeltreffen mit dem DDR-Ministerpräsidenten Willi Stoph gekommen war. Das Bild kennen die meisten Erfurter, auch wenn sie nicht dabei waren – und es machte weithin Schlagzeilen.

Ausstellung bildet viele Facetten des Bundeskanzlers ab

„Willy Brandt – Freiheitskämpfer, Friedenskanzler, Brückenbauer“ heißt die Sonderausstellung, die vom 8. März bis zum 13. April im Stadtmuseum gezeigt wird. Es handelt sich um eine Wanderausstellung der Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung. Nicht nur für Annegret Schüle, Direktorin der Geschichtsmuseen, liegt es auf der Hand, dass diese Ausstellung zum Jubiläum in Erfurt einfach gezeigt werden muss. Für den denkwürdigen Tag selbst sind weitere Aktionen geplant.

Fotos und Dokumente in der Sonderausstellung. Foto: Marco Schmidt

Ein Museum ist nicht der klassische Ort für eine Ausstellung, sagte Hardy Eidam, Oberkurator im Stadtmuseum. „Aber wenn man an Erfurt und Willy Brandt denkt, ist das Teil der Stadtgeschichte.“ Vom Moment, als Willy Brandt ans Fenster trat, gibt es im Vorraum zum Gewölbekeller eine großformatige Fotowand. Und der Inhalt einer Vitrine verleiht echtes Lokalkolorit. Ein Erfurter hat eine ganz besondere Postkarte aufgehoben, die er nach diesem Treffen von einer Verwandten aus Süddeutschland bekam.

Julia Hornig von der Stiftung machte auf das Begleitprogramm in der Stadt aufmerksam, bevor sie durch die Ausstellung führte. Die ordnet das Treffen in Erfurt in die gesamte Regierungsarbeit Brandts ein. „Der Besuch in Erfurt war ein Versuch der Wiederaufnahme von Beziehungen“, sagte sie. Er habe den Blick nach Osten gerichtet, auch nach Osteuropa. Die Ausstellung behandelt Lebensthemen und Biografie des Politikers und damit auch seine Ämter und Funktionen, zum Beispiel als Bürgermeister einer geteilten Stadt.

An drei Orten wird am Jahrestag selbst der Besuch Brandts gewürdigt. Eine wissenschaftliche Konferenz widmet sich am Nachmittag des 19. März in der Begegnungsstätte Kleine Synagoge dem Thema „Innere Einheit – ein (un)erreichbares Ziel“. Der Freundeskreis „Willy Brandt im Erfurter Hof“ lädt von 14 bis 18 Uhr auf den Bahnhofsvorplatz. Dort sollen Erinnerungen auf Postkarten „Meine Begegnung mit Willy Brandt“ gesammelt werden, die auch im Stadtmuseum ausliegen. Zudem werden Fotos und Filme präsentiert.

Peter Brandt hält Vortrag im Rathausfestsaal

Ein Höhepunkt wird der Abend „Die deutsche Nation – eine Idee von gestern?“ am 19. März, 19 Uhr, im Rathausfestsaal. Den Impulsvortrag hält der Sohn von Willy Brandt, Peter Brandt, der auch an der Podiumsdiskussion unter anderem mit Ministerpräsident Bodo Ramelow teilnimmt.

Das Buch des Erfurter Geschichtsvereins „Willy Brandt ans Fenster!...“ schildert reich bebildert den historischen Hintergrund und die spektakulären Ereignisse des Gipfels 1970. Es ist nur noch im Stadtmuseum für 9,95 Euro erhältlich.

Zum Begleitprogramm der Sonderausstellung im Stadtmuseum gehören auch Führungen an den Dienstagen 10. und 24. März sowie 7. April jeweils um 17 Uhr.

Eröffnung der Ausstellung am Sonntag, 8. März, 15 Uhr, Stadtmuseum „Haus zum Stockfisch“, Johannesstraße 169