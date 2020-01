Das Ziegelgebäude in den künftigen Andreasgärten am Petersberg wird zum Kindergarten umgebaut. Die Kosten sind im Vergleich zum ursprünglichen Haushaltsansatz um 1,5 Millionen Euro gestiegen.

Erfurter Nachtrags-Haushalt erhöht Ausgaben um 38 Millionen

Die Stadt will in diesem Jahr 38 Millionen Euro mehr ausgeben, als ursprünglich geplant. Das besagt der Nachtrags-Haushalt zum Doppelhaushalt 2019/20, der am 5. Februar im Stadtrat abgestimmt werden soll. Das Ausgabenvolumen steigt damit auf 927 Millionen Euro. „Wir machen nichts anders, sondern steuern nach“, sagt Finanzdezernent Steffen Linnert (SPD).

Im Verwaltungshaushalt steigen Einnahmen und Ausgaben laut dem Entwurf um 20 Millionen Euro. Die höheren Einnahmen stammen vor allem aus den Schlüsselzuweisungen des Landes. Andere Faktoren wie Park- oder Friedhofsgebühren, die über den Erwartungen liegen, kommen hinzu. Personalausgaben steigen um fünf Millionen Euro Größter Ausgabeposten ist das Personal, das allein fünf Millionen Euro der Mehrausgaben ausmacht. Dazu zählen 40 neue Personalstellen in Kindergärten. Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) beginnt aber auch damit, in der Verwaltung selbst aufzustocken – ein Prozess, der im nächsten Doppelhaushalt fortgesetzt werden soll. Eine Untersetzung des Geldes in konkrete Stellen gibt es im Haushaltsentwurf nicht. Das sei Sache der Verwaltung, sagt Linnert. Über Personalmangel klagten zuletzt aber alle Bereiche, etwa die Kultur mit ihren Bibliothekaren, die Stadtplaner, die Lebensmittelkontrolleure oder die Bestatter. Ein Minus gibt es hingegen bei den Steuern, vor allem, weil die Einnahmen aus der Gewerbe- und der anteiligen Einkommenssteuer unter den Erwartungen blieben. Die Sozialausgaben stiegen zugleich rasant: 1,2 Millionen Euro mehr bei der Hilfe zur Pflege, 2 Millionen Euro mehr bei der Hilfe zur Eingliederung für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche sind nötig. Dezernent Linnert führt die steigenden Ausgaben auf die demografische Entwicklung und neue Gesetze zurück. Die Ausgaben für unbegleitete minderjährige Ausländer gingen um 300.000 Euro zurück. Zuschuss für den Karnevalsumzug Weitere Mehrausgaben werden für die Instandsetzung der Festungsmauer am Petersberg (510.000 Euro), für die Abwasseranlage des Theaters (200.000 Euro), für das Personal der Stadtrats-Fraktionen (270.000 Euro) sowie für die Straßenreinigung und Müllentsorgung der städtischen Bereiche (zusammen 760.000 Euro) eingeplant. Der Karnevalsumzug soll mit 35.000 Euro aus dem Stadtsäckel unterstützt werden. Im Vermögenshaushalt wächst das Volumen um 18 Millionen Euro. Ein beträchtlicher Teil, darunter sechs Millionen Euro für den Breitband-Ausbau, ergeben sich laut Steffen Linnert aus der zeitlichen Verschiebung von Maßnahmen, die sich verzögert haben. Mehrere Millionen Euro sind aber Mehrkosten bei Investitionen geschuldet. Steigende Baukosten, nicht genehmigte Fördermittel und Bauverzögerungen seien dafür verantwortlich, sagt Linnert. Der größte Brocken sei eine Kostensteigerung beim Kindergarten, den die Johanniter in den Andreasgärten bauen – die Kosten stiegen dort um 1,5 Millionen Euro gegenüber dem ursprünglichen Haushaltsansatz. Schuldenlast der Stadt wird in vier Jahren verdreifacht 500.000 Euro mehr werden im Nachtrags-Entwurf für die Planung für die Eishalle eingestellt, 1,1 Millionen Euro für die Planung einer neuen Rettungsleitstelle und 600.000 Euro für die Vorbereitung des Modellprogramms Südost. Bei den Schulen summieren sich zwei Millionen Euro weniger Fördermittel und eine Million Euro höhere Kosten auf einen Fehlbetrag von drei Millionen Euro. Um diese Kosten zu bezahlen, sollen zehn Millionen Euro mehr an Krediten aufgenommen werden. Die größte Änderung im Nachtrag betrifft laut Linnert die Verpflichtungsermächtigungen, also die Maßnahmen, für die in den nächsten Jahren Geld fest reserviert sind. Diese Gelder werden um 55 Millionen auf 71 Millionen Euro aufgestockt, die vor allem der Umsetzung des Schulnetzplanes zugute kommen. Der Schulbau im großen Stil ist damit für die nächsten drei Jahre gesichert. „Aber ab 2023 fehlen die Mittel“, sagt Linnert. In den nächsten vier Jahren sind pro Jahr Schuldenaufnahmen von je 50 Millionen Euro vorgesehen, was die Finanzlage Erfurts stark beeinträchtigt. „Damit verdreifacht sich die Schuldenlast“, bestätigt Linnert.