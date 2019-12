Der Parkplatz an der Lilienstraße gehört zu dem Bereich der Eichenstraße-Grundstücke, die an einen Privatinvestor verkauft werden sollen.

Erfurter Stadtrat bestätigt Grundstücks-Verkauf an Kowo

Das im Frühjahr geschnürte Paket an städtischen Grundstücken wird mit der Ausnahme der Eichenstraße wie geplant an die Kowo verkauft. Von der Eichenstraße bekommt die Kowo nur das vordere Drittel, die beiden Flächendrittel zur Lilienstraße hin gehen an einen privaten Investor. Das hat der Stadtrat am späten Mittwochabend mit den Stimmen von CDU, SPD und Linken beschlossen, die den entsprechenden Antrag auch gemeinsam eingebracht hatten. Vorausgegangen war eine dreistündige Diskussion.

Der Beschluss fordert zudem die Stadtverwaltung auf, einen Eigenbetrieb für die Schulen vorzubereiten. Auch die Einlage der Kowo in die Stadtwerke ist vom Tisch – der Beschluss übernimmt damit die Forderung eines erfolgreichen Bürgerbegehrens. Die Kowo muss schließlich keine Gewinne mehr an die Stadt ausschütten. Die fünf anderen Fraktionen wollten den Antrag entweder vertagen, wie es die Freien Wähler / Piraten beantragten, sahen den Beschluss als rechtlich unsauber an wie AfD und FDP, oder hatten einen eigenen Vorschlag wie die Grünen. Die Mehrwertstadt hatte inhaltliche Bedenken, enthielt sich aber. Denn akut sollte der Antrag vor allem eine Haushaltssperre verhindern. Sie drohte durch einen Antrag, den Linke, Grüne, Mehrwertstadt, FDP und Freie Wähler / Piraten zunächst gemeinsam eingebracht hatten und der den im Mai bereits beschlossenen Grundstücksverkauf stoppen sollte. Damit hätte aber das entsprechende Geld im Haushalt gefehlt und nach Aussagen der Verwaltung automatisch eine Haushaltssperre gedroht. Um die Haushaltssperre zu verhindern, aber dennoch nicht mit leeren Händen dazustehen, handelten die Linken mit CDU und SPD den nun beschlossenen Kompromiss aus. Grüne und Freie Wähler zeigten sich enttäuscht, bei den Verhandlungen außen vor geblieben zu sein. Sie erinnerten daran, dass die CDU selbst ein „Erfurter Modell“ angeregt hatte, bei denen alle Fraktionen außer der AfD gewichtige Beschlüsse zumindest gemeinsam diskutieren. Der Grüne-Antrag zeigte einige Gemeinsamkeiten mit dem beschlossenen Antrag. Die Grünen wollten allerdings weiterhin eine Gewinnausschüttung der Kowo, die für den Schulbau verwendet werden sollte. Die größten Unterschiede gab es beim Umgang mit den Grundstücken, also wie viele und in welcher Form sie verkauft werden sollten. Die FDP regte an, die Grundstücke und die ebenfalls im Paket befindlichen Ärztehäuser auszuschreiben und so viel zu verkaufen, bis 70 Millionen Euro zusammen gekommen sind. Sie untersetzte den Vorschlag aber nicht mit einem Antrag. Neben allem Geplänkel war bemerkenswert, dass inzwischen alle Fraktionen die Notwendigkeit akzeptiert zu haben scheinen, immense Summen für den Schulbau beschaffen zu müssen. Die Idee, die geschätzten 650 Millionen Euro aus Haushalt und Krediten zahlen zu können, war in der Sitzung nicht mehr verbreitet. Wie das Geld beschafft werden soll, ist jedoch völlig unklar. Der Beschluss verschafft lediglich einige Monate Zeit, um darüber zu diskutieren.