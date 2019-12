Erhöhung der Parkgebühren in Eisenach ist vorerst vom Tisch

Überraschend hat Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke) am Dienstag zur Sitzung des Stadtrats die Beschlussvorlage zu höheren Gebühren in den städtischen Parkhäusern zurückgezogen. Sie begründete ihre Entscheidung damit, dass „noch Klärungsbedarf besteht“. Sie sehe die Notwendigkeit, „sich nochmals zu verständigen“. Daher ziehe sie den Tagesordnungspunkt zurück.

In zwei Ausschüssen des Stadtrats waren zuvor die neuen Parkgebühren ausführlich besprochen worden, wobei sich eine Mehrheit für den Vorschlag der Stadtverwaltung abzeichnete, wenn auch eine knappe. Doch in den sozialen Netzwerken ist sehr kontrovers diskutiert worden. Auch verweigerte der bisher als Unterstützer der Oberbürgermeisterin geltende Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, Jo West, eine Zustimmung. Als Vorsitzender des Gewerbevereins sieht er die Händler in der Innenstadt im Nachteil gegenüber dem Online-Handel. Allein die negative Botschaft, die die Stadt nach außen sende, schade dem Image. West wünscht sich im Gegenzug, dass endlich ein City-Management für Eisenach auf die Beine gestellt wird.

Klärungsbedarf hat die CDU auch noch. Fraktionsvorsitzender Raymond Walk fragt sich beispielsweise, ob es Sinn macht, sonntags Parkgebühren erheben zu wollen. Das passe nicht zu einer Touristenstadt wie Eisenach. Sein Kollege René Kliebisch bedauert aber, dass die Beschlussvorlage nicht zur weiteren Beratung in die Ausschüsse verwiesen worden ist. Seine Befürchtung ist, dass sie jetzt wieder für viele Wochen, wenn nicht gar Monate verschwindet.

Städtische Parkhäusersind stark defizitär

Dabei gibt es einen ernsten Hintergrund: Die Verluste in den beiden städtischen Parkhäusern sind hoch. Im letzten Jahr lag das Minus im Parkhaus „Am Markt“ in der Straße Hinter der Mauer bei 127.547 Euro. Im City-Parkhaus in der Uferstraße waren es sogar 186.991 Euro. Vorgeschlagen wurde seitens der Verwaltung, dass die Gebühren ab Januar auf 1,20 Euro pro Stunde (derzeit ein Euro) steigen sollen. Gleichzeitig damit sollte es teurer werden, am Rand von Straßen und Plätzen zu parken: 1,50 Euro pro Stunde (bisher 1,20 Euro). Der Stadtrat entscheidet aber nur zu den Parkhäusern, während das Straßenrandparken in die Zuständigkeit der Oberbürgermeisterin fällt.

Auch die Dauerparker – es sind 110 im Parkhaus „Am Markt“ und 253 im City-Parkhaus – sollten ab Januar mehr bezahlen. Montag bis Freitag sollten beispielsweise 50 Euro statt bisher 42,50 Euro im Monat fällig werden. Der Fraktionsvorsitzender der SPD, Michael Klostermann, möchte bei den Dauerparkern noch aufsatteln. Sein Vergleich: „Ein Dauerparkplatz in der Karl-Marx-Straße, der nicht überdacht ist, kostet auch 50 Euro im Monat“.

Der Fraktionsvorsitzenden der Linken, Karin May, ist es wichtig, dass es attraktiver wird, mit dem Bus in die Stadt zu fahren als mit dem Auto. Sie rechnet vor: Eine Hin- und Rückfahrt mit dem Stadtbus kostet 3,20 Euro. Demgegenüber sind die Parkgebühren für zwei Stunden immer noch günstiger, selbst wenn diese steigen sollten. Die Tarifgestaltung muss ihrer Meinung nach nochmals überdacht werden.

Susi Schreiber, AfD-Fraktionsvorsitzende, hatte bereits im Hauptausschuss die höheren Parkgebühren abgelehnt.