Erneut protestieren Tausende in vielen Thüringer Städten gegen Corona-Politik

Erfurt / Gera. Gegen die Corona-Politik in Deutschland haben in Thüringen in zahlreichen Orten erneut Tausende Menschen protestiert.

In Gera beteiligten sich rund 2000 Teilnehmer an einer Demonstration, wie ein Polizeisprecher am Montagabend mitteilte. Sie hatten sich vom Platz am Theater aus auf den Weg gemacht.

In Erfurt zogen den Angaben zufolge rund 400 Menschen bei einer nicht angemeldeten Aktion durch die Stadt, trafen sich teils an verschiedenen Orten. Auch in anderen Städten gab es Proteste gegen die Corona-Politik mit laut Polizei jeweils mehreren Hundert Teilnehmern. Dazu gehörten Altenburg, Arnstadt, Bad Salzungen, Eisenach und Gotha. In Jena demonstrierten rund 500 Menschen gegen eine einrichtungsbezogene Impfpflicht an der Uni-Klinik.

Hunderte bei „Corona-Spaziergang“ am Montagabend in Gera

„So genannter Montagsspaziergang“ in Erfurt verläuft ruhig

Friedlicher Protest aus Angst vor Massenentlassung in Jena – und vor der Impfung

„Spaziergänge“ lösen zeitgleich im Kreis Gotha mehrere Polizeieinsätze aus