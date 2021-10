Klare Kante: Es geht um sehr viel Geld

Sibylle Göbel zum Urteil gegen den Ex-Awo-Manager

Michael Hack, der ehemalige Big Boss bei der Thüringer Arbeiterwohlfahrt, gibt nicht klein bei. Der Mann wird zwar nächsten Monat 65, und der Gründe für seinen Rauswurf gibt es schwerwiegende und viele. Trotzdem denkt er nicht daran, seine fristlose Kündigung und das jetzt ergangene Urteil zu seiner Klage hinzunehmen.

Aus seiner Sicht durchaus verständlich: Geht es doch nicht nur um seinen Ruf, den er nicht etwa als Folge seines Handelns, sondern der „öffentlichen Vorverurteilung“ ruiniert sieht. Es geht auch um eine Menge Geld. Denn sollte sich her-ausstellen, das Hacks Rauswurf zu Unrecht erfolgte, dann müsste die Awo-Tochtergesellschaft, an deren Spitze er so viele Jahre stand, mächtig bluten. Michael Hack hat es geschafft, einen Vertrag mit einer Goldener-Handschlag-Klausel auszuhandeln, wie es ihn sonst vielleicht nur bei Banken oder in der Autoindustrie gibt. Er hat das geschafft, weil man es schlicht und einfach zuließ.

Und an dieser Stelle dürfen die Öffentlichkeit genauso wie die vielen fleißigen haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter des Wohlfahrtsverbandes die nach dem Skandal vielfach versprochene Aufklärung einfordern: Wer hat einen solchen Vertrag unterschrieben? Wer hat sich diese Konditionen in die Feder diktieren lassen – und warum? Und wer hat dafür gesorgt, dass ein Mann, der 2005 ein per Strafbefehl ergangenes Urteil wegen Bestechlichkeit und Betrugs akzeptierte und damit als vorbestraft gilt, trotzdem eine solch wichtige Position hatte? Diese Dinge drohen ob der Gerichtsverfahren aus dem Blickfeld zu geraten. Man gewinnt den Eindruck, dass das einigen Leuten sehr gelegen kommt.

