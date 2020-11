Das Angebot an illegalen Drogen ist in Erfurt groß, auch während der Coronazeit: Cannabis, Crystal Meth, Kokain. Lieferengpässe zu Beginn des Lockdowns im Frühjahr währten nur kurz. Denn: Der Marktdruck sei so groß, erzählt ein Ermittler, dass das angebotene Crystal Meth meist einen hohen Reinheitsgrad aufweise.

Die Preise seien stabil, heißt es. Doch für Süchtige sind 60 bis 80 Euro je Gramm Crystal eine Menge Geld, das beschafft werden muss. Die Gewinnspannen gelten als gigantisch bei geschätzten Herstellungskosten von zwei bis drei Euro je Gramm in illegalen Giftküchen in den Niederlanden, in Belgien und immer öfter auch in Deutschland. Tschechien verliert dagegen an Bedeutung als Beschaffungsplattform für Methamphetamin, wissen Experten.

Crystal Meth konkurriert zunehmend mit Heroin. Jahrelang war es aus der hiesigen Drogenszene fast verschwunden. Nun fällt es seit einiger Zeit bei Razzien den Beamten wieder häufiger in die Hände. Auch Kokain scheint auf dem Vormarsch zu sein. Ebenso die Einnahme opiathaltiger Schmerzmittel; das Problem, das aus dem Missbrauch solcher Stoffe erwächst, ist schon seit Längerem in den USA bekannt.

Nicht nur aus den Abwässern lässt sich das Problem ablesen

Dass Erfurt ein massives Drogenproblem hat, zeigte sich bereits 2018 in einer Studie des European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction: Die Experten hatten aus dem Abwasser der Landeshauptstadt errechnet, dass 211,2 Milligramm Crystal Meth pro 1000 Einwohner am Tag konsumiert würden. Das ist europaweit die zweithöchste Konzentration. Vor Erfurt lag auf Platz 1 mit Chemnitz (240,6 mg/pro 1000 EW) ebenfalls eine ostdeutsche Stadt.

In einer Statistik des Bundeskriminalamtes von 2017 reiht sich Erfurt auf Platz zwölf im Vergleich deutscher Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern ein, wenn die Häufigkeit der Drogendelikte zur Bevölkerung ins Verhältnis gesetzt wird. Beim Blick auf Ostdeutschland ist die Landeshauptstadt Spitzenreiter. Das bekommt nach wie vor die zuständige Staatsanwaltschaft zu spüren: Bis Ende September diesen Jahres musste die Behörde nach Informationen dieser Zeitung bereits 85 Verfahren wegen Rauschgiftdelikten einleiten, die Haftbefehle für Verdächtige beinhalten. Im Vorjahr waren es 84 derartige Verfahren gewesen.

Das könnte Sie auch interessieren:

Die Ermittlungen beschäftigen sich nicht mit Personen, denen ein Cannabis-Tütchen während einer Kontrolle aus der Tasche gefischt wurde. Es geht vielmehr um Drogenkriminalität und die damit verbundenen Verbrechen: Geschäfte im Kilobereich, die immer öfter auch in Thüringen mit Schusswaffen betrieben werden. Fast wöchentlich rückt die Polizei zu Razzien aus, durchsucht in Erfurt Wohnungen oder andere verdächtige Objekte. Und wird immer wieder fündig. Spezialkräfte werden dann hinzugerufen, wenn Waffen vorhanden sein könnten.

Die Verdächtigen sind oft international vernetzt

Für die Hauptangeklagten geht es vor Gericht um Haftstrafen von fünf und mehr Jahren. Drogenringe, Gangs oder Clans müssen zudem Millionenverluste bei ihren illegalen Geschäften fürchten. Immer öfter sind die gefassten Verdächtigen international vernetzt.

Die intensiven Bemühungen der Ermittler beim Aufklären der Drogenkriminalität werden allerdings ausgebremst, wenn die Labore der forensischen Chemie beim Landeskriminalamt kaum noch mit ihren Expertisen hinterherkommen. Innerhalb von zehn Jahren hat sich die Zahl der Analysen in diesem Bereich in Thüringen um mehr als zwei Drittel auf inzwischen 6000 pro Jahr erhöht.

Crystal sei bereits seit zehn Jahren ein Problem

Um die Entwicklung auf dem Drogenmarkt weiß Claudia Adamczyk: Sie leitet in Erfurt die Drogenhilfe „Knackpunkt“ der Suchthilfe in Thüringen (SiT). Crystal sei bereits seit zehn Jahren ein Problem, das Menschen betrifft, die zur Beratung in die sogenannt niederschwellige Einrichtung kommen. Adamczyk erfährt dabei, dass die Droge zunächst zur Leistungssteigerung genommen werde, ohne die Folgen zu bedenken. Etwa ein Drittel der „Knackpunkt“-Klienten seien Konsumenten von Methamphetamin, erklärt Adamczyk. Im Vorjahr wurden 156 Betroffene vorstellig. Die jüngsten Crystal-Konsumenten sind zwischen 15 und 17 Jahre jung. Insgesamt wurden im Vorjahr 485 Klienten beraten. Sechs von ihnen waren unter 14 Jahren. Neben Crystal ist Cannabis die zweite Hauptdroge.

Die Hälfte der zu Betreuenden hat keine Arbeit. Der soziale Abstieg hat begonnen, weil Drogensucht häufig zum Jobverlust führt und so die Gefahr deutlich steigt, auch noch die Wohnung zu verlieren. Spätestens dann können die Drogenabhängigen in einen Abwärtsstrudel geraten, dem nur noch schwer zu entkommen ist, weiß die Expertin: Ohne Wohnadresse wird es in Deutschland schwer, Leistungen beispielsweise von Behörden zu beantragen.

Beratungsstelle will den Abhängigen beistehen

Die Beratungsstelle versuche, den Abhängigen beizustehen. Helfen heißt, bei der Suche nach einem Entgiftungsplatz aktiv zu werden. Es geht auch um die Klärung sozialer Probleme, das Beantragen beispielsweise von Sozialhilfe, Unterstützung bei der Schuldenberatung, aber auch beim Bewältigen der Folgen von begangenen Straftaten. Denn längere Abhängigkeit führt oft zum sozialen Absturz und zu massiven gesundheitlichen Problemen. Zu Beginn der Beratung werde versucht, mit den Betroffenen Denkanstöße für Veränderungen ihrer Konsumgewohnheiten zu erarbeiten, erklärt die Expertin. Das kann der Anfang eines langen, mühsamen Weges sein, der selten gradlinig zur Abstinenz führt.

Auch wegen dieser sozialen und gesellschaftsrelevanten Folgen der Drogensucht ist es wichtig, Rauschgiftkriminalität konsequent zu bekämpfen. Die hohen Zahlen belegen das Problem. Sie zeigen aber auch, wie Ermittler erfolgreich sind. Ohne diesen Druck würden viele Straftaten nicht nur in Erfurt im Dunkeln bleiben, da auch Konsumenten wie die Dealer kein Interesse an Strafverfolgung haben und keine Anzeige erstatten würden.