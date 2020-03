Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ex-Bundestagspräsident Lammert: „Parteitagsbeschlüsse ersetzen Verantwortung nicht“

Der Vorsitzende der Konrad-Adenauer-Stiftung und Bundestagspräsident a.D. Norbert Lammert (CDU) spricht über die Vorgänge rund um zwei Ministerpräsidentenwahlen in Thüringen, die Debatte um einen Parlamentsvize für die AfD, die Rolle von politischen Stiftungen und das Verständnis von Demokratie.

Wären Sie gern in der aktuellen Konstellation noch Bundestagspräsident?

Nein, ich habe diese Entscheidung für mich und ohne jeden Druck über einen beachtlich langen Zeitraum reifen lassen. Dabei hat außer dem Eindruck, dass es nach beinahe 40 Jahren im Parlament und davon zwölf an seiner Spitze gut ist, aufzuhören, auch die Aussicht auf die voraussichtliche Zusammensetzung des neuen Parlamentes zur Entscheidung ein bisschen beigetragen.

Eine Anspielung auf den Einzug der AfD. Wie würden Sie mit der Partei umgehen, wären Sie Parlamentschef?

Ich vermute, so ähnlich, wie das die heutigen Präsidiumsmitglieder machen. Ich kann aber schon für meine eigene Amtszeit keine standardisierbare Empfehlung formulieren und könnte das für diese Legislaturperiode auch nicht. Denn: Was erträglich oder unerträglich, zumutbar oder nicht zumutbar, akzeptabel oder nicht akzeptabel ist, lässt sich nicht in einem Katalog von Formulierungen festhalten.

Sondern?

Das hängt von der Situation ab, wer etwas wie und in welchem Kontext sagt. Deshalb ist es immer eine Einzelfallentscheidung, bei der es auf das Fingerspitzengefühl des jeweiligen Präsidenten ankommt.

Ist es ertragbar in einer Demokratie, dass die AfD schon lange keinen Vize-Präsidenten im Bundestag stellen kann?

Von einem langen Zeitraum kann ja überhaupt keine Rede sein.

Die Legislaturperiode ist schon zwei Jahre alt.

Die Grünen haben zehn Jahre warten müssen, bis sie im Präsidium vertreten waren. Man kann mit beachtlichen Argumenten für und gegen die Wahl eines AfD-Mitgliedes im Präsidium sein. Aber dass die AfD-Fraktion gewissermaßen einen Anspruch darauf habe, dass ihr Kandidat auch gewählt werden müsse, kann ich weder aus prinzipiellen noch aus historischen Gründen erkennen.

Man kann Wahlen eben auch verlieren...

Vor allen Dingen wird man doch bitteschön einem Parlament das gleiche Recht zubilligen müssen, wie jeder Elternpflegschaftsversammlung, wie jedem Kindergartenverein und jedem Kegelclub. Nämlich, dass die Mitglieder die Frage, von wem sie repräsentiert werden möchten, selbst entscheiden.

Die AfD ist also aus Ihrer Sicht nicht repräsentabel für den Deutschen Bundestag.

Zumindest, und das sage ich als Außenstehender, ist es wohl kein Zufall, dass von einem Wahlgang zum nächsten die Stimmen für den jeweiligen AfD-Kandidaten immer weniger werden, weil ein immer größerer Teil der Abgeordneten sich von einem Mitglied dieser Fraktion nicht vertreten lassen will.

In Thüringen hat sich der Landtag einen Ministerpräsidenten Thomas Kemmerich mit AfD-Stimmen gewählt. Seit wenigen Tagen ist jetzt der Linke Bodo Ramelow wieder im Amt. Wie haben Sie die Vorgänge als Außenstehender wahrgenommen?

Es hätten sich alle Beteiligten vieles ersparen können, wenn man bei nüchterner Betrachtung der Verhältnisse, die durch die Wählerentscheidung entstanden sind, gleich zu der Lösung gekommen wäre, die man jetzt im zweiten Anlauf gefunden hat.

Einen Linken ins Amt zu hieven, da steht ein CDU-Unvereinbarkeitsbeschluss im Weg, oder?

Der Ministerpräsident ist nicht durch Stimmen der CDU ins Amt gekommen. Deshalb hätte genau dieses Abstimmungsverhalten auch vier Wochen früher schon stattfinden können.

Die CDU im Landtag hat dennoch de facto einem Linken ins Amt geholfen und damit gegen den Beschluss verstoßen. Korrekt?

Nach meinem persönlichen Verständnis widerspricht das Vorgehen dem Beschluss nicht. Zumal beliebige Parteitagsbeschlüsse die Verantwortung frei gewählter Parlamentarier nicht ersetzen können. So berechtigt der Hinweis auf diesen Beschluss ist, er nimmt keinem der gewählten Parlamentarier die Verantwortung und Verpflichtung ab, unter Berücksichtigung der konkreten Verhältnisse eine verantwortbare Entscheidung zu treffen.

Die CDU-Vorsitzende hat sich genau in diese freie Entscheidung eingemischt und stets auf die Einhaltung dieses Unvereinbarkeitsbeschlusses gedrungen.

Wir beide waren nicht an den Beratungen beteiligt, die sie mit der Fraktion geführt hat. Wir stellen also wieder einmal gehobene Mutmaßungen an.

Die Einhaltung des Unvereinbarkeitsbeschlusses wurde öffentlich verlangt.

Sicher, aber mir ist keine Äußerung erinnerlich, dass eine Enthaltung bei der Wahl des Ministerpräsidenten diesem Beschluss widersprechen würde. Und selbst wenn es diese gegeben hätte, Parteitagsbeschlüsse ersetzen die Verantwortung von Parlamentariern nicht, unter Berücksichtigung des Wählerwillens Entscheidungen herbeizuführen und dabei die Handlungsfähigkeit des eigenen Landes aufrecht zu erhalten.

Die CDU will die Nachfolge für Annegret Kramp-Karrenbauer klären. Haben Sie einen Favoriten?

Ich werde mich dazu nicht öffentlich erklären. Gerade mit Blick auf meine neue Funktion wäre es grob leichtfertig, den Anschein zu erwecken, als hätte die Konrad-Adenauer-Stiftung da irgendwelche Präferenzen. Als Person habe ich dazu sicher eine Position.

Dann frage ich die Person Norbert Lammert.

Da gilt, was ich gerade gesagt habe, weil man das am Ende nicht auseinanderhalten wird.

Welche Rolle können die politischen Stiftungen in diesen recht aufgewühlten Zeiten als Moderatorinnen einnehmen?

Die politischen Stiftungen gehören zu den neuen Instrumenten, die sich die zweite deutsche Demokratie, gerade auch wegen der Erfahrung des frühen Scheiterns der ersten Demokratie, gegönnt und etabliert hat. Stiftungen können und müssen sich viel prinzipieller und sorgfältiger um Grundsatzfragen kümmern, die nicht unter dem unmittelbaren Druck tagesaktueller Herausforderungen diskutiert und entschieden werden.

Was stellen Sie sich da vor?

Alles, was mit politischer Bildung, demokratischer Streitkultur, angemessenen und nicht angemessenen Verständnissen von Mehrheits- und Minderheitsfragen zusammenhängt. Zum Beispiel gehört es zu den hartnäckigen Missverständnissen, Demokratie sei, dass die Mehrheit entscheidet.

Ach, nicht?

Es ist nicht völlig falsch, aber eben nur die halbe Wahrheit. Eine Demokratie kennzeichnet nicht im Kern, dass Mehrheiten entscheiden, was gilt, sondern dass Minderheiten unentziehbare Rechte haben, auf die auch Mehrheiten nicht zugreifen können.

Würden Sie sagen, dass das Verständnis für Demokratie nach 1990 verloren gegangen ist?

Nein, das wäre ja wieder eine der Übertreibungen, zu denen man unter dem Eindruck konkreter Ereignisse leicht neigen könnte. Ein amerikanischer Politikwissenschaftler hat ausdrücklich mit Verweis auf die Debatte um die Thüringer Turbulenzen gesagt: „Im internationalen Vergleich ist Deutschland ein Hort politischer Stabilität. In Thüringen hat die Wahrnehmung eines für inakzeptabel gehaltenen Vorgangs innerhalb weniger Tage handfeste Wirkungen nach sich gezogen.“ In seinem Heimatland, den USA, hat ein gewähltes Parlament den Antrag auf Amtsenthebung des Präsidenten wegen seiner demonstrativen Verstöße gegen demokratische Regeln mit der Mehrheit der eigenen Fraktion niedergebügelt.

In Thüringen hatte der gewählte Ministerpräsident Kemmerich aber gegen keine demokratischen Regeln verstoßen.

Umso deutlicher wird deshalb die unterschiedliche Empfindlichkeit: In Deutschland gibt es inzwischen eine große Empfindlichkeit in der Frage, was Mehrheiten erlaubt ist und was nicht. Dass es eine demokratisch korrekte Mehrheit war, bestreitet kein Mensch. Dennoch war umstritten, ob sie akzeptabel sei unter Berücksichtigung des Wählerwillens.

