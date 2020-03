Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ex-Grünen-Chefin Erben kritisiert Adams’ Ambitionen als Minister

Die Nominierung des Grünen-Landtagsfraktionschefs als Thüringer Justizminister stößt in den eigenen Reihen auf Kritik. „Vor ein paar Wochen hat Dirk Adams noch ausgeschlossen, das Amt zu übernehmen, weil er nicht qualifiziert ist. Ich wüsste nicht, was sich inzwischen geändert haben sollte“, sagte die ehemalige Grünen-Landessprecherin Stephanie Erben dieser Zeitung. Dass Adams seine Meinung geändert habe, könne sie nicht nachvollziehen. „Ich finde das irritierend und nicht gut“, sagte Erben. Mit Anne Lütkes habe man eine „tolle Frau“ als Kandidatin benannt. „Ich hätte sie gerne in Thüringen gesehen“, so Erben. Die 48-Jährige war bis Ende Januar Teil einer Doppelspitze des Grünen-Landesverbands.

Adams: „Jurist muss das Amt übernehmen“

Am Sonntag hatte der Landesvorstand mitgeteilt, Anja Siegesmund (43) erneut als Ministerin für Umwelt, Energie und Naturschutz ins Rennen zu schicken. Adams solle Minister für Migration, Justiz und Verbraucherschutz in der nächsten Landesregierung werden. Die erneute Wahl des Regierungschefs ist für diesen Mittwoch angesetzt.

Im Vorfeld der Wahl im Februar, bei der der rot-rot-grüne Kandidat und geschäftsführende Ministerpräsident Bodo Ramelow (64) gegen FDP-Chef Thomas Kemmerich unterlag, hatte Adams (51) abgelehnt, ins Kabinett einzutreten. Er sei der Überzeugung, dass das Amt ein Jurist übernehmen solle, sagte der Ingenieur. Die Grünen schlugen daraufhin die ehemalige schleswig-holsteinische Justizministerin Anne Lütkes (71) vor.

Siegesmund: „Personalentscheidungen sollten nicht im Vordergrund stehen“

Nachdem Adams’ Sinneswandel bekannt geworden war, schrieb Erben auf Twitter: Sowohl der vorherige als auch der aktuelle Landesvorstand hätten sich mehrheitlich für Lütkes ausgesprochen. Und dann sei Adams gekommen und „wollte auf einmal doch Minister werden“.

Siegesmund, reagierte auf den Tweet mit „Gefällt mir“. Am Montag sagte sie dieser Zeitung: „Der Landesvorstand hat sich so entschieden. Von daher ist es, wie es ist. Personalentscheidungen sollten aber nicht im Vordergrund stehen.“

Adams sagte, er habe seine Meinung geändert, da das Ministerium entgegen ursprünglicher Planungen nicht neu zugeschnitten werde.