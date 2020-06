Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ex-Landrat wirbt für jugendliche Politikverdrossenheit

Manche Politiker dürfen sich am Ende des Tages wirklich nicht darüber wundern, wenn auch ihr Name genannt wird, wenn nach den vielfältigen Ursachen der so genannten Politikverdrossenheit geforscht wird.

Wenn also 46 Jugendliche das Weimarer Land nicht repräsentieren können, warum sollen das die 46 Kreisräte gemäß den den Regeln der indirekten Demokratie eigentlich können? Und warum hat der Herr Ex-Landrat denn Angst, dass ein Jugendparlament fundamental anders entscheiden könnte als ein Kreistag? Besteht seit der Wende etwa fort, dass alle politischen Gremien einer Meinung sein müssen?

Dass Jugendliche reichlich grün hinter den Ohren sein können – geschenkt. Lernen ist schließlich ein lebenslanger Prozess ohne einen direkten Zusammenhang des Alters mit der (politischen) Reife herstellen zu können. Aber dass Heranwachsende irgendwann auch damit anfangen müssen, ist selbstredend.

Freilich können Jugendliche auch beeinflusst werden – durch Organisationen, durch Eltern. Aber das können sie doch schließlich auch ohne politische Gremien. Ein öffentliches Forum hätte demgegenüber sogar den Vorteil, dass hier Wechselwirkungen ins Licht der Öffentlichkeit geraten könnten, also Jugendschutz durch diese Sichtbarkeit erst möglich wird.

Wir können Jugendliche natürlich auch dazu verdammen, am

originären Platze ihres „pubertären Ortschaftsrates“, also irgendwo an einer Bushaltestelle herumzugammeln. Damit hindern wir sie aber an der Einsicht und Erkenntnis, dass sie in echten politischen Gremien durchaus Einfluss üben könnten, etwa auf den Nahverkehr ihres Dorfes oder auf Jugendclubs.