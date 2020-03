Ex-Ministerpräsident Kemmerich will wieder als Unternehmer arbeiten

Kurzzeitministerpräsident Thomas Kemmerich (FDP) möchte gerne wieder als Unternehmer arbeiten. Er ist jetzt nur noch Landtagsabgeordneter und darf das. Dennoch gibt es für ihn einiges zu beachten.

Wer aus der Landesregierung in die Wirtschaft wechseln will, muss dafür einen Antrag stellen. Die Regelungen im Ministergesetz sehen eine Übergangsfrist von in der Regel bis zu 18, höchstens 24 Monaten vor. Sie sollen ausschließen, dass Politiker während ihrer aktiven Zeit Entscheidungen zu Gunsten von Unternehmen treffen und sich kurze Zeit später von diesen anstellen lassen, um sich ihre Dienste zu versilbern.

Diese rechtlichen Vorgaben greifen auch bei Kemmerich. Nur dass der 55-Jährige schon vor seiner Zeit als Drei-Tage-Regierungschef als Unternehmer arbeitete. Seine Führungsposten musste er aufgeben, weil Kabinettsmitglieder laut Ministergesetz „kein anderes besoldetes Amt, kein Gewerbe und keinen Beruf ausüben dürfen“.

Der liberale Landesvorsitzende beauftragte deshalb kurz nach seiner überraschenden Wahl Anfang Februar einen Notar, um sich von seinen Firmen zu trennen. Er war unter anderem Vorstandsvorsitzender der Friseur Masson AG und Geschäftsführer der Uhrenwerk Weimar GmbH.

In der vergangenen Woche erhielt Kemmerich nun einen Brief aus der Staatskanzlei, seinem ehemaligen Dienstsitz, in dem es hieß, man wolle ihn vorsorglich darauf hinweisen, dass er verpflichtet sei, eine beabsichtigte Erwerbstätigkeit oder entgeltliche Beschäftigung, die er innerhalb der ersten 24 Monate nach Ihrem Ausscheiden übernehmen wolle, schriftlich anzuzeigen. Dieser Aufforderung ist Kemmerich nachgekommen. Den Eingang des Schreibens bestätigte die Staatskanzlei auf Anfrage dieser Zeitung.

Dass diese Korrespondenz nötig wurde, liegt an einer Gesetzänderung der rot-rot-grünen Koalition im Jahr 2018. Bis dato war die Aufnahme einer Tätigkeit nach dem Ausscheiden aus dem Amt nicht beschränkt. Mit Blick auf eine mögliche Beeinträchtigung des Ansehens der Landesregierung, durch zum Beispiel hochdotierte Tätigkeiten in der Wirtschaft, sei dies regelungsbedürftig, betonte die damalige Staatssekretärin Babette Winter (SPD) im Plenum.

„Mit diesem Gesetzentwurf wird aus unserer Sicht ein wirksames Instrument geschaffen, um die Übernahme von lukrativen Lobbyjobs nach Ende eines Ministeramts zu verhindern“, zeigte sich Knut Korschewsky überzeugt. Der Linke-Abgeordnete erinnerte an den einstigen CDU-Ministerpräsidenten Dieter Althaus „mit dem fast unmittelbaren Übergang von den Opel-Verhandlungen in eine Tätigkeit in der Geschäftsleitung eines mit Opel und diesen Verhandlungen zutiefst verbandelten Zulieferers aus der Autobranche“.

All das trifft auf Kemmerich nicht zu. „Ich denke, so etwas wie in meinem Fall wird damit nicht geregelt, weil ich die Tätigkeit, die ich vorher schon ausgeübt habe, wieder aufnehmen möchte“, sagte er dieser Zeitung.

Vermutlich hat er Recht. Aber entschieden ist darüber noch nicht. Die Landesregierung treffe diese Entscheidung gemäß des Ministergesetzes auf Empfehlung eines aus fünf Mitgliedern bestehenden beratenden Gremiums, so eine Sprecherin der Staatskanzlei. Derzeit habe sich weder das Gremium, noch die Regierung mit der Frage möglicher Karenzzeiten des ehemaligen Ministerpräsidenten beschäftigt.