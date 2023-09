Nordhausen. Nachdem im ersten Wahlgang kein Bewerber die erforderliche Mehrheit erreicht hat, kommt es am Sonntag bei der Oberbürgermeisterwahl in Nordhausen zu einer Stichwahl. Die Frau, die die Stadt so lange wie niemand in der jüngeren Vergangenheit Nordhausens regiert hat, misst dieser Entscheidung eine enorme Bedeutung bei.