Paris. Frankreich trauert um seinen früheren Präsidenten Giscard d’Estaing. Der 94-Jährige starb am Mittwochabend, wie französische Medien berichten.

Er war sieben Jahre Frankreichs Staatschef – und auch vielen Deutschen blieb er bis heute in Erinnerung. Jetzt ist Valéry Giscard d’Estaing im Alter von 94 Jahren gestorben. Das berichtete die französische Nachrichtenagentur AFP am späten Mittwochabend unter Berufung auf die Umgebung des früheren Präsidenten. Giscard d’Estaing sei „umgeben von seiner Familie“ auf seinem Anwesen in der Gemeinde Authon gestorben, hieß es.

Erst vor anderthalb Wochen hatte der 94-Jährige nach einem fünftägigen Aufenthalt das Krankenhaus im westfranzösischen Tours wieder verlassen. Der Altpräsident sei zu Hause und es gehe ihm soweit gut, hatte es aus seinem Umfeld geheißen.

Mit Helmut Schmidt bildete Giscard d’Estaing ein deutsch-französisches Duo

Der in Koblenz am 2. Februar 1926 geborene Giscard d’Estaing regierte von 1974 bis 1981 im Pariser Élyséepalast. Der liberale Zentrumspolitiker bemühte sich um die Modernisierung der Gesellschaft und den Ausbau der Europäischen Gemeinschaft (EG), der späteren EU. Mit Bundeskanzler Helmut Schmidt (SPD) bildete er ein deutsch-französisches Duo und gründete die Gipfeltreffen der großen Wirtschaftsmächte (zunächst G6). Nach seiner Abwahl schrieb Giscard d’Estaing mehrere Romane.

Bereits im September war Giscard d’Estaing wegen einer Lungenentzündung in einem Pariser Krankenhaus behandelt worden. Im Mai war der Ex-Präsident wegen des Vorwurfs der sexuellen Belästigung in die Schlagzeilen geraten. Eine Reporterin des WDR hatte dem früheren Staatsoberhaupt vorgeworfen, ihr nach einem Interview mehrfach ans Gesäß gefasst zu haben. Die Pariser Staatsanwaltschaft begann daraufhin eine Untersuchung. Giscard d’Estaing wies den Vorwurf zurück. (afp/dpa/heg)