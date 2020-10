Extremismusforscher: „Die lange Liste der Todesopfer rechter Gewalt ist beklemmend“

Der Thüringer Matthias Quent, Jahrgang 1986, ist gefragt: als profilierter Rechtsextremismusforscher, Direktor des in Jena ansässigen Instituts für Demokratie und Zivilgesellschaft (IDZ) und als Buchautor. Sein 2019 beim Piper Verlag veröffentlichtes Sachbuch „Deutschland rechts außen“ hat jüngst die Auszeichnung der Friedrich-Ebert-Stiftung als „Das politische Buch“ erhalten.

Es ist mittlerweile zudem von der Bundeszentrale für politische Bildung aufgelegt worden für den Bildungsbereich – und die erste Auflage sei dort bereits nach vier, fünf Tagen vergriffen gewesen. Das große Interesse erklärt Quent sich mit der Lage im Land. Viele merken, dass es wichtig ist, mehr über die Hintergründe des Rechtsextremismus und seine Ausprägungen zu wissen. Ihm sei wichtig gewesen, sagt der Forscher, sich einerseits analytisch mit dem Rechtsextremismus zu befassen, andererseits auch Haltung zu zeigen. „Zum Glück hatte ich einen großen Verlag, so dass das Buch in allen Buchhandlungen stand. Traurigerweise ist das Thema so aktuell“, sagt er. Doch auch das IDZ ist wegen seiner Expertise weit über Thüringen hinaus gefragt: „Wir waren im Bundeskabinett an verschiednen Stellen beratend tätig im Zusammenhang mit Rassismus und Rechtsrechtsextremismus“, macht Quent deutlich. „Die Wahrnehmung von Forschung zum Rechtsextremismus in Thüringen ist auf jeden Fall gewachsen“, stellt er fest.

Jetzt hat Quent 33 Fragen und Antworten zum Rechtsextremismus bei Piper vorgelegt. Das Buch ist Teil einer Reihe, die sich auch mit Themen wie künstlicher Intelligenz oder dem Nahost-Konflikt fragend und antwortend befasst. „Mich überzeugte die schnelle und kompakte Zugänglichkeit“, des Formats. Zudem stehen „die Fragen für sich und niemand muss das Buch am Stück lesen.“ Insofern sei der Band auch als Nachschlagewerk zu nutzen; biete sich für die schulische und außerschulische Bildung an. „Es ist für alle hilfreich, die zu allgegenwärtigen Fragen sprechfähig werden wollen“, macht Quent deutlich. Er will so einen Beitrag zur Versachlichung leisten können.

Zweieinhalb Seiten sind für die meisten Antworten vorgesehen – so etwa wenn es darum geht, warum Rechtsextreme zunehmend Lokalpolitiker angreifen oder was rechte und islamistische Fanatiker gemein haben. Selbst für die Antwort auf die Frage, was den internationalen Rechtsextremismus charakterisiere, benötigt Quent nicht mehr Platz.

Wenn er aber die Todesopfer rechter Gewalt in Deutschland auflistet, dann sind acht Seiten nötig, um in aller Kürze die bestätigten Namen zu nennen – und Quent ist sich sicher, dass es noch weit mehr Menschen gibt, die seit Januar 1990 durch rechten Hass ihr Leben verloren haben. „Als ich die lange Liste gedruckt gesehen habe, war das noch einmal auf eine besondere Weise beklemmend. Und ich muss sagen: Die Liste ist jetzt schon wieder länger geworden.“ Unter den Todesopfern sind mindestens sieben Personen aus Thüringen. Quent erinnert daran, was nach der Aufdeckung des NSU-Terrors versprochen und nicht gehalten wurde: „Es muss eine Neubewertung von Altfällen geben und es bedarf einer Überprüfung von Fällen, in denen bisher die Täterschaft nicht genau beleuchtet wurde“, erklärt Quent mit Blick auf Thüringen. Er sagt auch, es sei anzunehmen, dass deutlich mehr Menschen aus rassistischen Motiven zu Tode kamen, als jene, die bisher zivilgesellschaftlich oder gar politisch in Chroniken veröffentlicht wurden. Das Innenministerium müsse in dieser Hinsicht in die Gänge kommen…

Matthias Quent: 33 Fragen und Antworten zum Rechtsextremismus, 126 Seiten, Piper Verlag, 10 Euro