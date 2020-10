Thüringen hat in den vergangenen 15 Jahren fast 2100 Flüchtlingen und anderen Ausländern aus humanitären Gründen eine Aufenthaltserlaubnis erteilt. Das teilte die Landesregierung am Montag in einer Verhandlung des Verfassungsgerichts in Weimar mit.

Verhandelt wurde eine Klage der AfD-Landtagsfraktion gegen die Härtefallkommission des Landes. Diese kann Ausländern, die nach Behördenentscheidung eigentlich ausreisen müssten, eine Aufenthaltserlaubnis aus humanitären Gründen ermöglichen. Im Durchschnitt seien seit der Gründung der Härtefallkommission 2005 jährlich 129 Aufenthaltsgenehmigungen erteilt worden, so das Migrationsministerium. Verfassungsgerichtspräsident Stefan Kaufmann verwies darauf, dass seit 2013 nahezu alle Fälle, die der Kommission vorlagen, positiv entschieden worden seien. Diskutiert wurde in der Verhandlung, ob es sich bei den Entscheidungen, für die die Kommission Empfehlungen an das Ministerium erteilt, um eine Art Gnadenakt handelt. Die AfD-Fraktion hält die Besetzung und Befugnisse der Kommission für verfassungswidrig und beklagt eine fehlende parlamentarische Kontrolle. Formal geht es bei der Klage nach Angaben des Verfassungsgerichts um ein Normenkontrollverfahren, bei dem die Thüringer Verordnung über die Härtefallkommission auf dem Prüfstand steht. Sie basiert auf einer Bundesregelung im Aufenthaltsgesetz. Auch in anderen Bundesländern gibt es vergleichbare Härtefallkommissionen. Mit einem Urteil des Thüringer Verfassungsgerichtshofs ist laut Gericht im Dezember zu rechnen.