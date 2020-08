Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Live: FDP-Chef und Kurzzeit-Ministerpräsident Kemmerich im Sommerinterview

Mit einem Schlag stand Thomas Kemmerich bundesweit im Rampenlicht: Am 5. Februar wurde der Unternehmer und langjährige FDP-Landespolitiker zum Thüringer Ministerpräsidenten gewählt - mit den Stimmen der AfD. Doch drei Tage nach seiner Wahl trat er wieder zurück. Der Druck auf ihn war zu groß geworden. In der Folge verlor die FDP kontinuierlich an Zustimmungswerten.

Kemmerich, geboren in Aachen, hat dabei eine abwechslungsreiche Biographie: Er ist nicht nur siebenfacher Vater, sondern sehr aktiv im Erfurter Karneval. Als Unternehmer übernahm er einst in der DDR verstaatlichte Friseurbetriebe und formte daraus eine Friseur-Kette. Doch Kemmerich war zuletzt wiederholt wegen anderer Nachrichten in Schlagzeilen.

So erkannte ein Gericht sein Stadtratsmandat in Erfurt ab, weil er nicht nachweisen konnte, dass sein Lebensmittelpunkt in der Landeshauptstadt liegt. Er wohnt in Weimar, arbeitet aber in Erfurt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Zudem gab es heftige Kritik, nachdem er sich in Gera auf einer Demonstration von Kritikern der Corona-Maßnahmen zeigte - noch dazu ohne Maske. Dafür entschuldigte er sich später. Zuletzt legte ihm die Bundes-FDP nahe, nicht wieder als Thüringer Spitzenkandidat zu kandidieren. Dagegen gab es Widerspruch im Landesverband.

