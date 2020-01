Liberalen-Chef Thomas Kemmerich (Mitte) befürchtet durch den Stellenaufwuchs bei Staatssekretären zusätzliche Kosten in Höhe von einer Million Euro pro Jahr.

Erfurt. Liberalen-Chef Thomas Kemmerich befürchtet zusätzliche Kosten in Höhe von einer Million Euro pro Jahr. Wahlgesetz und Vergabegesetz sollen geändert werden

FDP kritisiert Aufwuchs mit drei neuen Staatssekretären bei Rot-Rot-Grün

Die Thüringer FDP kritisiert den geplanten Personalaufwuchs der rot-rot-grünen Minderheitsregierung. Die Einigung auf drei neue Staatssekretäre in den teilweise neu zugeschnittenen Ministerien gehe zu Lasten der Steuerzahler. Die zusätzlichen Sach- und Personalkosten seien schnell man mit einer Million Euro pro Jahr zu kalkulieren. „ In meinen Augen ist es reines Postengeschacher“, sagte FDP-Landes- und Fraktionschef Thomas Kemmerich.

Die drei Koalitionspartner hatten sich am Dienstagabend darauf verständigt, dass es im von den Linken geführten Infrastrukturministerium, im Umweltministerium mit der grünen Ressortchefin Anja Siegesmund an der Spitze und im Finanzministerium, in dem SPD-Frau Heike Taubert das Sagen hat, je einen zusätzlichen Staatssekretär geben wird. Zuvor hatte es Streit gegeben, weil die Grünen die Verantwortung für die Landwirtschaft übernehmen wollten. Nach heftigem Widerstand der Linken einigte man sich darauf, dass die Hoheit über den Verbraucherschutz ins Umweltministerium wandert.

Linke-Fraktionschefin Susanne Hennig-Wellsow bestätigte die zusätzlichen Posten für Linke und Grüne. Bei der SPD werde lediglich ein Staatssekretärsposten vom Innen- ins Finanzressort umgesetzt. Zur Begründung teilte ein Finanzministeriumssprecher auf Anfrage mit: Die Aufgabenfülle im Bereich E-Government erfordere eine eigene Zuständigkeit. Zudem hätten die Kommunen einen zentralen Ansprechpartner für Digitalisierung gefordert.

Dass im Innenministerium ein Staatssekretär wegfalle, spielt aus Sicht der Liberalen keine Rolle, da diese Position mit der Zuständigkeit für die Gebietsreform nur bis zum Ende der vergangenen Legislaturperiode befristet gewesen sei. Rot-Rot-Grün mache das genaue Gegenteil einer Verschlankung der Verwaltung. „Einen Effizienz- oder Ergebnisgewinn sehen wir darin nicht“, so Kemmerich.

Der Parlamentarische Geschäftsführer Robert-Martin Montag kündigte zudem an, das erst im Sommer 2019 vom Landtag beschlossene Landeswahlgesetz wieder ändern zu wollen. Danach müssen die Listen der Parteien zur Landtagswahl abwechselnd mit Männern und Frauen besetzt werden. müssen. „Wir glauben, dass Geschlecht kein Kriterium ist, anhand dessen Listen aufgestellt werden sollen, sondern Leistung zählen muss“, sagte Montag. Jede Partei solle über die Zusammensetzung selbst entscheiden.

Parlamentsdebatten wollen die Liberalen verkürzen, um auch beim jetzt auf sechs Fraktionen angewachsenen Landtag inhaltlich schnell voranzukommen. Die Redezeit solle nur noch maximal 60 Minuten pro Tagesordnungspunkt betragen, pro Fraktion bei Anträgen sollen fünf Minuten erlaubt sein, sagte Montag. Bislang erhält jede Fraktion eine Grundredezeit von zehn Minuten und eine Zusatzredezeit von 20 Sekunden je Abgeordnetem.

Die FDP schlägt auch eine direkte Befragung der Regierungsmitglieder vor, die zu einem vorgegebenen Thema Rede und Antwort stehen sollen und die sich an der gängigen Regelung im Bundestag orientieren könne. Das bisherige Prozedere über mündliche Anfragen sei „ein bisschen dröge“, meinte Montag. Er kündigte Gespräche mit den anderen Fraktionen über eine Novelle der Landtagsgeschäftsordnung an.

Auch das Thüringer Vergabegesetz muss aus Sicht der Freidemokraten überarbeitet werden. Es gehe allerdings nicht darum, den vergabespezifischen Mindestlohn von 11,42 Euro brutto pro Stunde zu kippen, sondern die bürokratischen Regularien innerhalb des Gesetzes zu vereinfachen. In seiner jetzigen Form verhindere das Gesetz, dass sich mittelständische Unternehmen an öffentlichen Ausschreibungen beteiligten.