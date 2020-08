FDP-Vize Ullrich stärkt Kemmerich als Landesvorsitzenden den Rücken

Erfurt. „Ohne ihn schaffen wir es nicht in den Landtag.“ FDP-Vize Gerald Ullrich hat große Bedenken, was Wahlkämpfer und Finanzen anbelangt - wenn Kemmerich keine Rolle bei den Liberalen spielt.

FDP-Landesvize Gerald Ullrich stärkt dem in die Kritik geratenen Vorsitzenden Thomas Kemmerich den Rücken. „Ich bin der Ansicht, dass er in der nächsten Zeit eine starke Rolle bei den Thüringer Liberalen spielen soll“, sagte der Bundestagsabgeordnete. „Man weiß nicht, ob man mit Thomas Kemmerich noch mal in den Landtag kommt. Das ist ungewiss. Gewiss ist aber, dass wir, wenn er sich zurückzieht, nicht wieder reinkommen“, zeigte sich Ullrich überzeugt. Ob die Freidemokraten ohne Kemmerich einen geeigneten Spitzenkandidaten finden, engagierte Wahlkämpfer und Leute, die die Partei finanziell unterstützen, „in der Gewissheit, dass wir es nicht schaffen, da habe ich schwere Bedenken“, so der Unternehmer.