Fehlstart für Corona-Abstrichstelle

Erfurt. Am Samstag startete das provisorische Test-Zentrum für Reiserückkehrer am Erfurter Flughafen. Viel zu tun hatten die Mitarbeiter nicht – wegen einer Panne.

Lange Gesichter gab es am Sonntagvormittag am Erfurter Flughafen. Das am Samstag eröffnete Corona-Testlabor für Urlaubsrückkehrer war bereits mit mehreren Mitarbeitern des ASB Erfurt besetzt, damit sich die Passagiere des aus dem bulgarischen Corona-Risikogebiet Warna angekündigten Ferienfliegers gleich testen lassen können. Doch erst verzögerte sich die Landung um eine knappe Stunde, dann kam die nächste schlechte Nachricht: alle Passagiere wurden bereits beim Zwischenstopp in Bremen auf Corona-Viren getestet.