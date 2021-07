Finale im Thüringer Schulgarten-Wettbewerb beginnt am Montag

Erfurt. Für den ersten Platz gibt es 3000 Euro, für die Plätze zwei und drei jeweils 1000 Euro.

Ein Barfußpfad in Königsee, ein Schulteich in Siebleben, ein Maislabyrinth in Ilmenau, ein Gewächshaus in Orlamünde, ein eigener Brunnen in Saalfeld, eine Garten-Apotheke in Kölleda – über 70 Grundschulen haben für unseren Wettbewerb ihre schönste Schulgartenidee vorgestellt. Thüringen ist das einzige Bundesland, in dem Schulgarten im Lehrplan steht. Und das soll auch so bleiben, versicherte jüngst Bildungsminister Helmut Holter (Linke), Schulgartenunterricht sei gerade angesichts des Klimawandels und des wachsenden Bewusstseins für Nachhaltigkeit enorm wichtig.

Der Schulgarten der Grundschule Gotha-Siebleben ist als Erlebniswildkräuterwiese angelegt, mit Blühstreifen und Insektenhotels. Auch um Hochbeete für Gemüse kümmern sich die kleinen Gärtner wie Ben und Bruno. Foto: Ingo Glase

Doch vielen Schulen fehlt das Geld, um die tollen Ideen der Kinder umzusetzen. Deshalb will unsere Zeitung die kleinen Gärtner unterstützen – insgesamt 5000 Euro gibt es beim Schulgartenvoting zu gewinnen. Seit dem 1. Juli wurde im Internet über die besten Ideen entschieden – weit über 200.000 Stimmen wurden bislang dafür abgegeben.

Am 19. Juli um 10 Uhr stehen die fünf Finalisten fest, aus denen anschließend bis Mittwoch, 21. Juli, 24 Uhr, mit einer neuen Abstimmung die drei Gewinner ermittelt werden. Für den ersten Platz gibt es 3000 Euro, für die Plätze zwei und drei jeweils 1000 Euro.

Hier geht’s zum Wettbewerb.