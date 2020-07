Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Finanzloch beim Pflegebonus - Acht Millionen Euro reichen nicht aus

Das Aufstocken der Bonuszahlung für Pflegekräfte um 500 Euro wird für Thüringen deutlich teurer als ursprünglich geplant. Nach Informationen unserer Zeitung reichen die im Corona-Pandemie-Hilfsfonds dafür beschlossenen acht Millionen Euro nach Ansicht des Thüringer Gesundheitsministeriums nicht aus. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Mit dem Geld kann der aufgestockte Bonus nur an die voll- und teilstationär arbeitenden Pflegekräfte ausgezahlt werden. Um alle Pflegekräfte bis hin zu Leiharbeitern und Bundesfreiwilligendienstlern zu berücksichtigen, würden nach Ansicht des Ministeriums etwa 14 Millionen Euro benötigt.

Jetzt zum TLZ-Newsletter anmelden Täglich wissen, was in meiner Region los ist E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Der Landtag hatte am 5. Juni den Pandemie-Hilfsfonds in Höhe von 1,26 Milliarden Euro beschlossen. Darin enthalten sind auch die acht Millionen Euro zum Aufstocken der einmaligen Pflege-Bonuszahlung. Der Bund gibt dafür jeweils 1000 Euro. Das Land erhöht den Betrag auf 1500 Euro.

Um auch das dafür fehlende Geld bereitstellen zu können, soll der Haushaltsausschuss des Landtags am Freitag eine Änderung des Pandemie-Hilfsfonds beschließen. Denn die Abgeordneten machten ihre Zustimmung zum Milliardenpaket davon abhängig, dass Veränderungen der Summen nur der zuständige Ausschuss vornehmen darf. Janine Merz, haushaltspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, bestätigt das Vorhaben der Regierungskoalition, die Extramittel vom Haushaltsausschuss beschließen zu lassen. Ihr zufolge war der Empfängerkreis der Bonuszahlung am 9. Juni klar, als das Bundesgesundheitsministerium festlegte, dass auch Beschäftige der ambulanten Pflege Anspruch haben. Das dafür zusätzlich benötigte Geld sei aber an anderer Stelle frei geworden, so Merz. Thüringen habe zur Unterstützung von Vorsorge- und Reha-Einrichtungen 8,7 Millionen Euro eingeplant. Weil diese Mittel vom Bund gezahlt werden, könne das frei gewordene Geld nun zur Absicherung der Bonuszahlung verwend werden.

Das könnte Sie auch interessieren: