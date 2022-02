Fliegende Tankstellen und mehr über dem Saale-Holzland-Kreis

Selbst vom Friedhof in Zschorgula aus konnte man am Sonntagvormittag dieses Tankflugzeug der US Air Force vom Typ Boing KC-135 Stratotanker auf seinem Weg zurück zum Stützpunkt in Ramstein beobachten. Mithilfe eines Online-Portals zur Anzeige von Flugbewegungen im Luftraum konnte es identifiziert werden.

Ottendorf/Schkölen. Im Luftraum über dem Saale-Holzland ist viel militärisches Fluggerät unterwegs, auch Kampfflieger.

Es ist im Saale-Holzland-Kreis bei weitem nichts Ungewöhnliches, militärisches Gerät zu sehen. Der Bundeswehr-Standort bei Gera etwa ist nicht fern. Noch dazu durchziehen mit den Autobahnen 4 und 9 zwei der wichtigsten Verkehrswege des Landes die Region. Hier kann man regelmäßig Militärtransporte sehen. Doch nicht nur die Straßen der Region sind Transitrouten von Bundeswehr und den Streitkräften befreundeter Staaten. Auch am Himmel über dem Holzlandwald sind eigentlich täglich Luftfahrzeuge – etwa der Air Force der Vereinigten Staaten – unterwegs.

Vom Stützpunkt über Ostthüringen bis kurz vor die ukrainische Grenze

Beobachten lässt sich dies mit Flight-Tracking-Seiten. Das sind Online-Portale, die Flugbewegungen im Luftraum verfolgen. Ein Blick auf ein solches Portal zeigte etwa, dass am Sonntagmorgen ein US-Kampfjet F-35 Lightning II um genau 7.18 Uhr in einer Höhe von 25.000 Fuß (7,6 Kilometer) genau über Schkölen hinweg schoss, um sich wenig später im Luftraum über Ost-Polen einzufinden. Nachdem er dort einige Zeit Schleifen gedreht hatte, machte sich der Flieger auf den Rückweg zum US-Stützpunkt Spangdahlem in der Eifel. Diesmal führte die Flugroute (um 10.29 Uhr) nördlich von Naumburg entlang.

Zwölf dieser Kampfflugzeuge waren laut Medienberichten Mitte Februar nach Spangdahlem verlegt worden, vermutlich als Reaktion auf die Spannungen mit Russland. Seit Beginn des Krieges in der Ukraine kann man die intensivierten militärischen Flugbewegungen in Osteuropa etwa über Polen oder Rumänien auch über die Flugbeobachtungsportale im Netz verfolgen. Möglich ist das nur, wenn die Maschinen ihren Transponder eingeschaltet haben. Auch viele andere Militärmaschinen – etwa Transport-Propellermaschinen, Hubschrauber und selbst Drohen werden auf der interaktiven Karte angezeigt.

Derselbe Flieger wie ganz oben auf dieser Seite: Das Telefon zeigt einen Screenshot von der Webseite globe.adsbexchange.com vom Rückflug des Tankflugzeugs über Ostthüringen. Die obere Linie (Lila) zeigt die Hinflugroute vom Morgen, die genau über Weißbach und Ottendorf führte. Foto: Martin Schöne / Screenshot: globe.adsbexchange.com

Während der Überflug des modernen (und teuren) Tarnkappen-Kampfflugzeugs wohl eher eine Ausnahme darstellt, zählen große Tankflugzeuge der US-Luftwaffe zu den regelmäßigen Gästen im Luftraum über dem Saale-Holzland-Kreis. Mehrmals täglich starten zum Beispiel Maschinen des Typs Boeing KC-135 Stratotanker dafür vom Militärflugplatz in Ramstein (Ramstein Air Base) in Rheinland-Pfalz, um dann in nordöstlicher Richtung nach Polen zu fliegen. Dabei überqueren sie regelmäßig Ostthüringen und sind dabei nicht nur über die Flight-Tracking-Seiten, sondern bei gutem Wetter auch am Himmel zu erkennen.

Am Sonntagmorgen etwa war ein solcher Flieger in mehr als neun Kilometern Höhe über Ottendorf im Süden des Holzlands geflogen. Später ziehen diese östlich von Krakau stundenlang ihre Kreise, wohl um andere Flieger zu betanken, und fliegen anschließend wieder zurück nach Ramstein. Auf seinem Rückweg war das Tankflugzeug zwar noch weiter südlich unterwegs, war bei strahlend blauem Himmel aber sogar von Zschorgula bei Schkölen aus am Himmel zu erkennen.

Tankausleger am Heck und Schlauchbehälter unter Tragflächen

Zur Erläuterung: Bei der Luftbetankung überträgt ein Tankflugzeug während des Fluges Treibstoff auf ein anderes. Bei dem Stratotanker handelt es sich um ein in den 50er-Jahren entwickeltes vierstrahliges Tankflugzeug, das auch Truppen und Material transportieren kann.

Die Maschinen verfügen am Heck über einen Tankausleger. Dieser wird ausgefahren, damit sich dahinter fliegende Luftfahrzeuge ankoppeln können, um den Treibstoff in Empfang zu nehmen. Manche sind mit weiteren Schlauchbehältern unter den Tragflächen ausgerüstet, um mehrere Flugzeuge gleichzeitig betanken zu können.

Im Jahr 2014 berichtete die OTZ, dass Teile Ostthüringens sich unter dem TRA Sachsen (Temporary Reserved Airspace) befinden – einer von 13 ausgewiesenen Luftbetankungszonen in Deutschland. Auch hier wurden bereits Luftbetankungen von Lesern beobachtet.