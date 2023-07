Flucht übers Mittelmeer: 289 Minderjährige gestorben

Ein Mitglied der spanischen Nichtregierungsorganisation Open Arms hilft Migranten, an Bord zu kommen. Viele Minderjährige sterben während der Flucht.

Genf Schätzungsweise sind fast doppelt so viele Kinder und Jugendliche umgekommen, wie im Vorjahreszeitraum. Doch die Zahlen dürften in Wahrheit noch viel höher sein.

In der ersten Jahreshälfte sind auf den Flüchtlingsrouten über das Mittelmeer nach UN-Angaben 289 Minderjährige ums Leben gekommen. Das seien fast doppelt so viele wie im gleichen Zeitraum 2022, teilte das UN-Kinderhilfswerk Unicef in Genf mit.

Von Januar bis Ende Juni des Vorjahres sind mindestens 150 Minderjährige auf diesen Fluchtrouten umgekommen. „Gejagt von Konflikten und Klimawandel setzen immer mehr Kinder ihr Leben aufs Spiel, indem sie sich auf die gefährliche Route über das Mittelmeer nach Europa begeben“, sagte Verena Knaus, beim Unicef zuständig für Migration und Vertreibung.

Die Organisation geht davon aus, dass die wahren Zahlen höher sind. Viele Boote sinken ohne Überlebende. Der Tod der Insassen werde deshalb nie registriert.

Unicef verwendet die Bezeichnung „Kinder“ für alle Minderjährigen. Eine Unterscheidung in Kinder und Jugendliche gibt es nicht. In Deutschland sind 13-Jährige noch Kinder, von 14 bis zum 18. Geburtstag spricht man von Jugendlichen.

Unicef schätzt, dass unter den Flüchtenden auf den Mittelmeerrouten in den ersten sechs Monaten dieses Jahres 11.600 Minderjährige waren, ebenfalls fast doppelt so viele wie im vergangenen Jahr. Viele von ihnen seien ohne Eltern unterwegs.

Knaus kritisierte, dass zu wenig für die Rettung von Migranten getan werde. „Hunderte Mädchen und Jungen sterben während dieser Untätigkeit“, sagte sie.