Flüchtlingskinder und ihre Familien kommen nach Thüringen

Thüringen wird voraussichtlich 26 Menschen aus den Flüchtlingscamps auf den griechischen Inseln aufnehmen. Das kündigte das Migrationsministerium am Dienstag an. Die Kinder und ihre Familien sollen am Freitag mit einem Flugzeug in Hessen landen. Nach bisherigen Plänen sind darunter sechs kranke Kinder sowie ihre Geschwister und Eltern. Noch in Griechenland sollen sie auf das Coronavirus getestet werden.

“Es ist zu lange zu wenig passiert, jetzt gehen wir endlich einen - wenn auch kleinen - Schritt, um diesen Menschen zu helfen“, sagte Thüringens Migrationsminister Dirk Adams (Grüne). “Die Zustände in den Lagern in Griechenland sind humanitären Organisationen zufolge weiterhin katastrophal.“

Adams hatte bereits zuvor erklärt, er wolle dem Bundesinnenministerium anbieten, in Thüringen kurzfristig bis zu 200 Geflüchtete aufzunehmen, die derzeit auf den griechischen Inseln verharren. Möglich sei dies vor allem durch freie Kapazitäten in der Erstaufnahmeeinrichtung in Suhl.