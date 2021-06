Flugverbote und weitere Hemmnisse für Thüringer Luftrettung

Die Bundestagsabgeordnete der Grünen, Katrin-Göring Eckardt - hier im Gespräch mit dem Bad Berkaer Oberarzt für Intensiv- und Notmedizin Dr. Detlef Hammer - informiert sich bei Vertretern der DRF-Luftrettung am Hubschrauberstützpunkt Bad Berka über Hemmnisse bei der Luftrettung und Erwartungen an die Gesundheitspolitik.

Bad Berka. Zu laut oder am falschen Ort - die Luftrettung kämpft mit vielen Hemmnissen. Katrin Göring-Eckardt informierte sich am Stützpunkt Bad Berka und versprach politische Hilfe.

Wenn es nach Unfällen auf Autobahnen oder auf dem Land medizinisch darauf ankommt, sind die Hubschrauber der Luftrettung oft die schnellsten. Eine kleine Anfrage der Grünen an die Bundesregierung, mit gestellt von Bundestagsabgeordneten Janosch Dahmen, der selbst Notarzt ist, ergab allerdings Hemmnisse, mit denen die Retter zu kämpfen haben. So entsprechen viele Landeplätze an Kliniken nicht den Erfordernissen.

Wo und wie die Politik helfen kann, wollten am Dienstag die Thüringer Grüne Katrin Göring-Eckardt und ihr Parteikollege Dahmen bei der DRF-Luftrettung in Bad Berka wissen. Zu hören bekamen sie unter anderem von Problemen mit Flugverboten, etwa in den Abend- oder Nachstunden, oder von Blockaden beim instrumentengestützten Flug. Letzterer sei technisch längst möglich, um auch bei schlechtem Wetter Ziele anzufliegen. Im Alltag bleibe aber der Flug auf Sicht vorgeschrieben. Bei Einsätzen dürfe es nicht nur darum gehen, wie schnell ein Hubschrauber vor Ort ist, sondern auch, wie schnell Patienten in der richtigen Klinik weiterbehandelt werden. Landesgrenzen dürften dabei kein Hindernis sein. „Unsere Luftrettung ist gut, wir könnten aber mehr“, sagte DRF-Vorstand Krystian Pracz.

Chancen sehen die Gäste von den Grünen in der Reform der Notfallgesetze. Wegen der Pandemie sei der Entwurf auf Bundesebene liegen geblieben. „Wer gleichwertige Lebensverhältnisse will, muss auch abseits der Zentren für den Zugang zur adäquaten medizinischen Versorgung sorgen. Luftretter spielen dabei eine wichtige Rolle“, sagte Göring-Eckardt. Schon jetzt sind 75 Prozent der Einsätze mit dem Bad Berkaer Intensivtransporthubschrauber Verlegungen von Patienten in Spezialkliniken. Die Diskussion „Hubschrauber statt Krankenhäuser“ wolle man so zwar nicht aufmachen. Nach Corona müsse aber auch über die Kliniklandschaft neu nachgedacht werden. „Wir können nicht überall hoch spezialisierte Zentren haben. Aber jeder sollte schnell ein solches Zentrum erreichen können“, so die Abgeordnete.

