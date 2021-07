Forschungsprojekt gestartet: Suche nach Mitarbeiterinnen der Stasi

Gera. Ein Wissenschaftler der Universität Münster will die Rolle der Frau bei der Staatssicherheit untersuchen. Dafür braucht er Hilfe.

Der Wissenschaftler Daniel R. Bonenkamp sucht nach Zeitzeuginnen, die beim Ministerium für Staatssicherheit gearbeitet haben. Er promoviert an der Universität Münster mit einer geschlechter­historischen Untersuchung des DDR-Geheimdienstes und verspricht sich aus der Befragung wichtige Erkenntnisse für seine Forschungsarbeit.

„Die ostdeutsche Staatssicherheit stand als ,Schild und Schwert’ der SED symbolisch für die deutsche Teilung, den Unterdrückungsapparat der Partei und für einen totalitären Staat. Und sie war eine Männerdomäne“, schreibt Bonenkamp. Der historische Aufarbeitung der Rolle der Frau innerhalb des Ministeriums für Staatssicherheit sei bislang kaum entsprechende Aufmerksamkeit zuteil geworden.

Diskriminierung bei der Stasi im Blick

Beim vorliegenden Promotionsprojekt stehen daher zwei Ziele im Mittelpunkt: Zum einen fragt die Studie nach der Produktion von Ungleichheit in der Geschlechterfrage durch den überwiegenden Einsatz von Frauen im nachrangigen Dienstleistungssektor des Geheimdienstes. Zum anderen untersucht sie deren Handlungsmacht innerhalb des Ministeriums für Staatssicherheit als Täterinnen und zugleich als Opfer von Diskriminierung.

Der Forscher ist Stipendiat der Bundesstiftung Aufarbeitung. Er ist 1987 in Escandon in Mexiko geboren, studierte von 2013 bis 2020 Geschichte und Philosophie an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Neben Praktika am Institut für Zeitgeschichte sowie am Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr war er zudem als studentische Hilfskraft am Exzellenzcluster der Universität tätig. Seine Promotion wird seit dem Jahr 2020 von Professorin Isabel Heinemann betreut.

Der Promotionsstudent sichert den Teilnehmerinnen an seiner Studie Anonymität zu und ist per E-Mail erreichbar unter d_ruge01@uni-muenster.de