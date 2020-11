Meena Keshwar Kamal war gerade mal 30 Jahre alt, als sie von einer Bombe zerrissen wurde. Zwölf Jahre kämpfte die junge Afghanin in ihrem Land für Frauenrechte, bis sie dafür ihr Leben geben musste. Sie organisierte Bildungsangebote für Frauen, setzte sich international für ein freies und demokratisches Afghanistan ein.

Auch Sima Samar ist eine Kämpferin für Frauenrechte in ihrem Land. Sie studierte Medizin, als die Sowjetunion in Afghanistan einmarschierte. Sie floh nach Pakistan und arbeitete dort in einem Flüchtlingslager für ihre Landsleute. 2001 ging sie zurück in ihre Heimat und wurde Ministerin für Frauenangelegenheiten.

Diese und weitere Informationen über afghanische Frauenrechtlerinnen in ihrer Heimat hat Mariam Hosseini zusammengetragen, die jetzt in Arnstadt wohnt. Ajete Gjoka aus Albanien hat ebenfalls dort eine neue Heimat gefunden. Auch sie erzählt über jene Frauen, die für die Rechte ihre Geschlechtsgenossinnen eintreten. Hilde aus Nordhausen, geboren in Armenien, stellt das Leben von Sapel Jesajan vor. Die armenische Frauenrechtlerin entging den Massenverhaftungen der osmanischen Regierung, den stalinschen Säuberungen jedoch konnte sie nicht entkommen und wurde 1943 in Sibirien aller Wahrscheinlichkeit nach ermordet.

Idee entsteht am Randeeiner früheren Ausstellung

Das Schicksal dieser Frauen und vieler anderer wird auf insgesamt 22 Plakaten gezeigt. Ergänzt werden diese Texte mit Streifzügen durch die Geschichte der Frauenbewegung in den jeweiligen Ländern.

Der Verein Arbeit und Leben Thüringen hat seit 2019 eine Wanderausstellung über die ersten Kommunalpolitikerinnen Thüringens der Jahre von 1918 bis 1933 erstellt, die in mehreren Städten zu sehen war und ist. Die Gothaerin Judy Slivi hat sie gestaltet. Jetzt ist eine neue Ausstellung fertig, die unter dem Titel „Nur Hundert Jahre – die Aktualität von Frauenwahlrecht und Frauenpolitik Internationale“ eben jene 22 Plakate vereint.

„Die Idee entstand bei der Führung mehrerer Sprachkurse für Zugewanderte der Volkshochschule Ilmenau durch die im Sommer 2019 hier gezeigte Ausstellung über die Gothaer Kommunalpolitikerinnen 1918 bis 1933 und die Entwicklung der Frauenbewegung in Gotha und Thüringen. Die Migrantinnen und auch Migranten waren begeistert und erzählten mir sofort über Frauenrechtlerinnen in ihren Ländern, zeigten mir auch Bilder im Handy und sagten, dass ich doch einmal eine Ausstellung über ihre Frauen machen sollte.“

Der Verein Arbeit und Leben hat die Anregung aufgegriffen und 2020 durch Unterstützung des Landesprogramms „Denk Bunt“ mit drei Frauengruppen, je einer in Gotha, Nordhausen und Arnstadt, die Ausstellung gestaltet.

Die zugewanderten Frauen haben Biografien von Frauen aus ihren jeweiligen Ländern und Bilder ausgewählt, Texte verfasst und die Geschichte der Frauenbewegung in ihren Ländern erzählt. „Die Auswahl trafen die Frauen – die Kooperationspartner und ich haben im Grunde nur begleitet“, erzählt Judy Slivi.

Weil die Corona-Pandemie eine Ausstellungseröffnung unmöglich macht, kamen die Gestalter auf den Gedanken, eine Schaufensterausstellung zu organisieren. Im Stadtteil Gotha-West werden die Plakate im Stadtteilzentrum (Humboldtstraße 67), bei Lamitie (Humboldtstraße 95) und Talisa (Humboldtstraße 83) in den Fenstern gezeigt. In Gotha haben Hend aus Syrien, Ruksan aus dem Irak, Nurul aus Indonesien und Julia (Deutschfranzösin aus Bad Tabarz) Plakate gestaltet. Die ersten drei Frauen gehören zur Frauengruppe des Jugendmigrationsdienstes im Quartier. Ihre Plakate sind in den Schaufenstern des Ladens der Senfkorn-Stadtteilmission (Coburger Platz 2, Aldigebäude) zu sehen – seit diesem Freitag bis zum 13. Dezember.

Demnächst erscheinteine Broschüre zum Thema

Insgesamt haben sich bisher Frauen aus neun Ländern an der Frauenrechtsausstellung beteiligt. Zwei Nationen folgen noch bis zum Jahresende, da sich gern noch zwei weitere Frauen (aus Arnstadt und Ilmenau mit den Ländern Türkei und Weißrussland) beteiligen wollen. Es wird außerdem eine Broschüre Anfang Dezember erscheinen, die alle Plakate beinhaltet.