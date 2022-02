Der Ukraine-Konflikt mit Russland ist am 24. Februar eskaliert: Russland ist in die Ukraine einmarschiert. Die ukrainische Regierung erwartet jetzt Panzerangriffe auf Kiew.

Krieg in der Ukraine: Russland greift Kiew an

Berlin Nach der Wut kommt die Trauerarbeit und danach? Die Suche nach einer Friedenslösung: Drei echte und ein unechter Weg für die Ukraine.

Nach dem Einmarsch in die Ukraine wollen Menschen in ganz Deutschland auf die Straße gehen. Ihr Ruf: "Stoppt Putin, stoppt den Krieg."

Die evangelische Kirche hat eigens ein Friedensgebet formuliert, das so beginnt: "Gott, wie zerbrechlich unsere Sicherheiten sind, wie gefährdet unsere Ordnungen, das erleben wir in diesen Tagen."

Friedenslösung? "Diplomatie kann nicht zu Ende sein"

So groß der Schock in der westlichen Welt auch ausfällt – nach der Trauerarbeit wird die Suche nach Wegen zum Frieden beginnen. "Diplomatie kann nicht zu Ende sein", sagte Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) im ZDF.

Überraschend hat der Kreml sich am Freitag zu Friedensverhandlungen bereiterkärt. Man werde eine Delegation zu Gesprächen in die belarussische Hauptstadt Minsk schicken, sagte Sprecher Dmitri Peskow. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte das Angebot für ein Treffen unterbreitet.

Vorerst könnten es nur Gespräche über einen Waffenstillstand oder eine Kapitulation sein. Die nächste Stufe wäre eine Dialog über eine politische Neuordnung.

Direkte Gespräche des Westens mit Russlands Präsidenten Wladimir Putin kommen momentan nicht in Frage. Warum? Ein vorschnelles Zurück zur Tagesordnung wäre aus westlicher Sicht das falsche Signal. Außerdem wartet man den Ausgang des Krieges ab und will sehen, wie Russland aus ihm hervorgeht, gestärkt oder geschwächt; und nicht zuletzt, ob Sanktionen Wirkung zeigen.

Ukraine-Konflikt: Frieden – drei Szenarien eines OSZE-Experten

Selbst Militärs fragen sich, was Putins Kriegsziel ist: Eroberung, Unterwerfung und Dauerbesetzung des Landes – oder "Verhandlungen und einen Regierungswechsel erzwingen", was Heinrich Brauß, Generalleutnant a. D. des Heeres, für möglich hält.

Baerbock deutete den Rahmen für einen Dialog an. Sie hat nicht auf das Normandie-Format oder das Minsker Abkommen abgehoben – beides gescheitert – , sondern einen anderen Vertrauenskorridor gewählt: Wie nach der Annektierung der Krim 2014 käme es auf die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) an. Baerbock: "Natürlich muss man in diesen Formaten wieder reden."

In OSZE-Kreisen wurden vor Kriegsausbruch drei Modelle erörtert, wie der frühere OSZE-Generalsekretär Thomas Greminger der "Neuen Zürcher Zeitung" erzählte. An die könnte man anknüpfen.

Szenario Nummer eins: "Immerwährende Neutralität" für die Ukraine. Für die Regierung in Kiew: Unverhandelbar. Unter russischem Druck vielleicht doch?

für die Ukraine. Für die Regierung in Kiew: Unverhandelbar. Unter russischem Druck vielleicht doch? Das Vorbild wäre Österreich. Trotz seiner in der Verfassung verankerten Bündnisfreiheit war es der Alpenrepublik möglich, der EU beizutreten und sich an der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik zu beteiligen. Ein solcher Weg würde der Ukraine sogar eine Westanbindung ermöglichen.

ermöglichen. Szenario Nummer zwei: Moratorien , die der Ukraine auferlegt werden. Keine Atomwaffen, keine Stationierung fremder Truppen, keine Nato-Mitgliedschaft, womöglich kein Militär. Nicht zufällig redete Putin oft von einer Demilitarisierung des Nachbarstaats.

, die der Ukraine auferlegt werden. Keine Atomwaffen, keine Stationierung fremder Truppen, keine Nato-Mitgliedschaft, womöglich kein Militär. Nicht zufällig redete Putin oft von einer Demilitarisierung des Nachbarstaats. Szenario Nummer drei: Weniger wie ein Diktat mutet das Szenario eines völkerrechtlichen Vertrages an. Dafür gibt es ein Beispiel: Den so genannten Zwei-plus-Vier-Vertrag zur deutschen Einheit.

zur deutschen Einheit. Damals trug man durchaus russischen Sicherheitsbedenken Rechnung. US-Soldaten sind in Rheinland-Pfalz oder Bayern stationiert, aber bis heute nicht auf dem Gebiet der früheren DDR. Das ist das Ergebnis von regionalen Rüstungskontrollmaßnahmen.

Es gibt noch ein viertes Szenario, das Greminger unerwähnt ließ, weil es ein unechtes Modell ist: Die Installation einer Putin-hörigen Regierung. Die Ukraine würde zum Vasallenstaat wie das benachbarte Weißrussland werden. Das ist weder für sie noch für den Westen eine Option.

Es ist schwer zu sagen, ob sich die USA überhaupt noch auf Verhandlungen einlassen wollen. Für sie ist Russland mehr denn je ein Schurkenstaat. Durchgespielt haben sie Modelle allerdings schon.

Frieden: Das Grunddilemma bei Verhandlungen

Das zeigt ein Interview, das US-Außenminister Tony Blinken vor dem Krieg der "Süddeutschen Zeitung" gab. „Wenn es darum geht, Vertrauen aufzubauen, Risiken zu verringern, Rüstungskontrolle zu betreiben, die Stationierung von Waffensystemen, Streitkräften oder Übungen auf der Grundlage der Gegenseitigkeit zu überprüfen, dann könnten wir Schritte unternehmen, um die kollektive Sicherheit zu stärken", sagte er.

Das "Grunddilemma" (Greminger) ist das Aufeinanderprallen zweier Prinzipien. Auf der einen Seite: Die freie Bündniswahl souveräner Staaten – das Anliegen der Ukraine. Auf der anderen Seite: Die "Unteilbarkeit von Sicherheit", dass also ein Land seine Sicherheit nicht auf Kosten eines anderen Landes erhöhen darf – Putins Punkt.

Regeln der Weltordnung neu schreiben?

China hat den Ukraine-Krieg kritisiert, aber eben auch an Russlands Sicherheitsinteressen erinnert. Aus der Sicht des Westens geht es um den unverhohlenen Versuch Moskaus "die Regeln der Weltordnung neu zu schreiben“, wie EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte. Aus der Sicht Putins und vermutlich Chinas geht es darum, dass er am Tisch der Mächtigen auf Augenhöhe mit den USA und China sitzt.

Dieser Artikel ist zuerst auf waz.de erschienen.