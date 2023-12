Berlin. Zehn Jahre lang leitete Jacques Delors die EU-Kommission. Er erwies sich als Antreiber der europäischen Einigung. Nun ist er gestorben.

Der frühere EU-Kommissionspräsident Jacques Delors ist tot. Der Franzose, der die EU-Kommission von 1985 bis 1995 geleitet hatte, starb am Mittwoch im Alter von 98 Jahren in Paris, wie seine Tochter Martine Aubry der Nachrichtenagentur AFP sagte. „Er ist heute Morgen in seinem Haus in Paris im Schlaf gestorben“, erklärte die Bürgermeisterin von Lille.

Der Franzose war ein Antreiber der europäischen Einigung und auch der einheitlichen Währung, des Euro. Er harmonierte bestens mit dem damaligen Bundeskanzler Helmut Kohl. Beide trieben nach dem Fall der Berliner Mauer die Europas Erweiterung voran.

Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion Hinter den Kulissen der Politik - meinungsstark, exklusiv, relevant. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Macron: „Ein Handwerker unseres Europas“

Vor seinem Wechsel nach Brüssel hatte er sich in Paris einen Namen gemacht als Minister für Wirtschaft, Finanzen und Haushalt. Delors hat sich auch stets für eine Harmonisierung der europäischen Wirtschaftspolitik eingesetzt.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron würdigte den Sozialisten als „Staatsmann“, der ein „unerschöpflicher Handwerker unseres Europas“ und ein „Kämpfer für menschliche Gerechtigkeit“ gewesen sei, wie Macron auf X schrieb. (fmg/AFP)