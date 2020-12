Für den Kleinen war’s am schwersten: So erlebt Grünen-Politikerin Madeleine Henfling die Quarantäne

Wie kam es zur Quarantäne?

Unserer großer Sohn hat sich mit Corona infiziert. Als Kontaktperson ersten Grades einer Mitschülerin wurde er sehr schnell getestet. Wie bei fast seiner halben Klasse war sein Test positiv.

Und dann?

Weil es nur ein Kinderzimmer gibt, haben wir unser Arbeitszimmer ein bisschen kinderfreundlicher gemacht. Den Großteil des Tages hat der Große allein auf zehn Quadratmetern verbracht; eine ziemlich Leistung ist, wenn man bedenkt, dass er erst elf Jahre alt ist. Seit Freitag, 27. November, immerhin darf er wieder das Haus verlassen. Wir anderen erst seit dem 2. Dezember.

Ihr Sohn hat sich in der Schule angesteckt?

Das ist sehr wahrscheinlich. Wir hatten in den vergangenen Monaten unsere privaten Kontakte massiv beschränkt und waren sehr streng: Wenn ein Kind auch nur Schnupfen hatte, ging es nicht in die Schule oder den Kindergarten.

Wie haben Sie es geschafft, dass sich die anderen Familienmitglieder nicht bei Ihrem großen Sohn angesteckt haben?

Ehrlich gesagt, weiß ich das gar nicht genau. Es war wohl auch Glück dabei.

Trugen Sie alle während der Quarantäne Masken zu Hause?

Wir haben uns gleich FFP2-Masken bestellt, als die Diagnose da war. Die sind zum Glück schnell gekommen. Und wenn wir zu unserem Großen ins Zimmer sind oder er raus musste, haben wir die aufgesetzt.

Aber?

Man bekommt nur gesagt: Sie müssen Ihr Kind jetzt zeitlich und räumlich isolieren. Mir ist schleierhaft, wie das funktionieren soll, wenn Familien überhaupt nicht die Räume dazu haben oder wenn gleich mehrere Kinder betroffen sind.

Wie haben Sie das geregelt?

Wir haben unserem Großen sein Essen in sein Zimmer gestellt. Er hat verstanden, dass er mit seinen Geschwistern nicht spielen durfte. Wie das mit einem infizierten Kleinkind gelaufen wäre, ist mir ein Rätsel.

Wie hat Ihr zweijähriger Sohn denn auf das alles reagiert?

Er wollte am Anfang immer in das Zimmer zu seinem Bruder und spielen. Der Große musste von innen abschließen. Geschrei inklusive.

Was war die größte Schwierigkeit im Alltag?

Beschäftigung zu organisieren, ganz klar. Die großen Kinder lesen ein Buch oder schauen einen Film, das geht schon. Aber ein Kleinkind den ganzen Tag so zu beschäftigen, dass es ausgelastet ist, ist nicht ohne, wenn man arbeiten muss, wie mein Mann und ich. Und das in der Küche, mittendrin, weil das Arbeitszimmer belegt ist. Gott sei Dank können wir überhaupt Home Office machen. Ich bin als Abgeordnete flexibel; mein Mann hat zum Glück einen toleranten Arbeitgeber, der vieles möglich gemacht hat.

Trotzdem ist es hart, oder?

Jeder, der Kinder hat, weiß das. Außerdem haben wir bei dem Kleinsten sehr schnell gemerkt, dass er wegen der Quarantäne Schwierigkeiten hatte, einzuschlafen. Er war nicht ausgelastet. Mal auf den Balkon gehen, das ersetzt Spielen im Wald nicht.

Worum geht es aus Ihrer Sicht bei Quarantäne?

Keinen Kontakt zu anderen Menschen haben. Es geht nicht darum, drinnen zu sitzen.

Wie haben Sie die Arbeit des Gesundheitsamtes erlebt?

Im Großen und Ganzen haben die eine gute Arbeit gemacht. Unsere Testergebnisse waren innerhalb von 24 Stunden da und wenn wir eine Frage hatten, haben wir relativ schnell – so nach ein, zwei Stunden – jemanden ans Telefon gekriegt. Aber das liegt am großen persönlichen Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und immer wenn Dinge am persönlichen Engagement hängen, läuft was falsch, weil es keine Automatismen gibt. Dazu kommt: Bei wichtigen Sachen sind sogar denen die Hände gebunden.

Ein Beispiel?

Nachdem klar war, dass sowohl mein Mann und ich als auch unser Jüngster negativ getestet worden waren, wollten wir von der Amtsärztin eine Genehmigung, dass einer von uns mit ihm wenigstens für eine Stunde pro Tag raus darf. Nicht unter Menschen, sondern in den Wald, an dessen Rand wir wohnen. Von uns aus auch mit Mund-Nasen-Schutz.

Und wo liegt das Problem?

Die Aussage der Amtsärztin war, es gebe für eine solche Genehmigung keine Rechtsgrundlage, auch wenn sie unser Problem und unser Anliegen verstehe.

Also blieben Sie drinnen?

Klar, was sollten wir tun? Wir sind zwar durch das gesamte Landratsamt verbunden worden wegen dieser Sache und hatten irgendwann jemanden vom sozialpsychologischen Dienst am Telefon. Der sagte uns: Gehen Sie halt einfach raus, lassen Sie sich nur nicht erwischen.

Aber?

Ein Verstoß gegen die Quarantäne-Anordnung ist strafbewehrt und kann richtig, richtig teuer werden. So was kann wirklich nicht die Lösung sein.

Wie hilfreich sind die Bescheide, die Gesundheitsämter verschicken?

Da steht zum Beispiel, dass man sich schützen soll vor dem Sekret anderer Familienmitglieder. Wie soll das gehen, wenn Kleinkinder zur Familie gehören? Ein bisschen mehr Realismus wäre beim Abfassen dieser Bescheide geboten – ganz abgesehen davon, dass es dringend nötig wäre, dass Gesundheitsämter überall in Deutschland bei gleichen Sachverhalten gleichen Entscheidungen treffen.

Was würden Sie nach Ihren Quarantäne-Erfahrungen ändern wollen?

Ich denke, wir brauchen eine Rechtsgrundlage, auf der die Gesundheitsämter kindgerechte Quarantäneregelungen anordnen können. Von mir aus auch als Ausnahmeregelungen. So eine Quarantäne ist immer auch eine Güterabwägung. Es nützt uns allen nicht, wenn diejenigen, die da zu Hause sitzen, am Ende noch kränker werden, als sie Corona ohnehin schon gemacht hat.

Stehen Sie womöglich alleine mit Ihrer Sicht?

Nein gar nicht. Ich habe erlebt, was viele Familien durchmachen. Es gibt Familien, die viel schlechtere Ausgangsbedingungen für eine Quarantäne haben als wir; Familien, die unter noch viel beengteren Bedingungen leben, die nicht das Geld haben, einfach mal so FFP2-Masken zu kaufen.

Kann das Land das überhaupt regeln?

Das müssen wir prüfen. Aber wenn nur der Bund das kann, dann muss Thüringen die Änderung entsprechender Bundesregeln anstoßen.