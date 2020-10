Die Redaktion erreichte eine Leseranfrage wegen des Schulsportfestes eines Thüringer Gymnasiums in Corona-Zeiten. Wir haben beim Bildungsministerium nachgehakt.

Trifft es zu, dass trotz strikter Hygienevorschriften für Stadien am Mittwoch das Sportfest des Gymnasiums in Bad Berka im Ilmtal-Stadion stattfand?

Das ist richtig. Am Mittwoch fand deutschlandweit der Aktionstag „Jugend trainiert – gemeinsam bewegen“ der Deutschen Schulsportstiftung statt. Ziel der Aktion war es unter anderem, ein Bekenntnis zum Schulsport abzugeben, der von den coronabedingten Einschränkungen stark betroffen war und teilweise noch ist. Die Deutsche Schulsportstiftung hat dabei das erklärte Ziel verfolgt, dass die pandemiebedingten Abstands- und Hygieneregeln bei den Veranstaltungen stets eingehalten werden, und trotzdem dieses konzertierte Signal deutschlandweit gesetzt werden kann. Das Thüringer Bildungsministerium hat den Aktionstag ausdrücklich unterstützt.

Von 200 bis 250 Schülern war in Bad Berka die Rede. Stimmt das?

Auch das Marie-Curie-Gymnasium Bad Berka hat sich beim Veranstalter, der Deutschen Schulsportstiftung, zur Teilnahme am Aktionstag angemeldet. Insgesamt waren circa 150 Schüler und Schülerinnen beteiligt, die auch nach Beendigung der Wettbewerbe um den traditionellen Titel „Fitteste Klasse des Marie-Curie-Gymnasiums“ klassenweise getrennt und unter Wahrung der notwendigen Abstände in die Schule zurückgeleitet wurden. Ursprünglich sollten in der 1./2. Stunde die Klassenstufen 5 und 6 Wettbewerbe im Freien durchführen, dies wurde aufgrund des kalten Wetters aber abgesagt. Die Wettbewerbe fanden deshalb nur für die Klassenstufen 7 und 8 in der 5./6. Stunde statt. Die Schüler wurden getrennt und klassenweise zum Sportplatz geführt und absolvierten dort ihre Wettbewerbe im Klassenverband unter Wahrung der notwendigen Abstände. Kontaktsportarten wurden nicht durchgeführt.

Gab es aus Sicht des Bildungsministeriums keine Bedenken?

Aus Sicht des Bildungsministeriums ist die Aktion nach allem, was hier bekannt ist, vorbildlich organisiert und durchgeführt worden. Der zum Zeitpunkt für die Schule geltende eingeschränkte Regelbetrieb erlaubte die Durchführung von schulsportlichen Wettbewerben. Der Aktionstag fand zudem komplett im Freien und unter Wahrung von Abständen und besonderen Hygienemaßnahmen statt.

Aber durften überhaupt so viele Kinder im Stadion sein?

Die Wettbewerbe wurden im Rahmen des Schulsports durchgeführt und unterliegen damit anderen Regelungen als beim organisierten Vereinssport, auch was die Gesamtpersonenzahl angeht, zumal aufgrund der klassenweisen Kohortenbildung bei der Veranstaltung die Gesamtzahl der Beteiligten noch einmal anders eingeordnet werden kann. Zudem gelten die Einschränkungen (Personenzahl 50), die der Landkreis in seiner Allgemeinverfügung vom 18. September 2020 verfügt hat, ausdrücklich nicht für Sportveranstaltungen ohne Publikumsverkehr. Der von der Schule erstellte Hygieneplan umfasst des Weiteren auch die Regelungen zur Nutzung des Stadions in Bad Berka. Es war und ist für schulische Veranstaltungen dort geklärt, welche Hygienemaßnahmen greifen. Diese wurden eingehalten. Auch wurde die Veranstaltung von der Schule vorsorglich bei der Stadtverwaltung Bad Berka angemeldet und dafür von letzterer eine schriftliche Genehmigung erteilt.