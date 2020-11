Gassipflicht-Gesetz kommt 2021- Veterinärämter sollen kontrollieren

Mit dem Hund Gassi gehen, wird für Hundebesitzer bald per Gesetz zur Pflicht. Auch für den Tiertransport und die Hundezucht sollen ab 2021 - ein genaues Datum steht noch nicht fest - neue Vorgaben gelten. Das Bundeslandwirtschaftsministerium hat bereits einen Entwurf vorgelegt. Nicht alles ist darin neu, sondern bereits im § 2 der Tierschutzhundeverordnung verankert. Konkret ist nun allerdings von mindestens zweimal täglich einer Stunde Auslauf im Freien die Rede. Für die Kontrolle sind die Länder zuständig.

Konkret die Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsämter – in Thüringen 21 an der Zahl. Amtstierärztin Natalie Hahn vom Erfurter Veterinäramt begrüßt die Änderungen aus Tierschutzsicht: „Das Bewegungsbedürfnis ist ein Grundbedürfnis von Hunden, ebenso wie das Erkundungsbedürfnis. Hunde, die reizarm und ohne ausreichende Bewegung gehalten werden, leiden darunter. Dies stellt einen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz dar.“ Mit einem Unterdrücken dieser Bedürfnisse sei nicht nur das Wohl des Hundes gefährdet, sondern auch die Sicherheit der Menschen, weil es ein unangemessenes und übersteigertes Verhalten beim Tier hervorrufen könnte. Besonders in der Welpenaufzucht sei es essenziell, die verschiedensten Umweltreize zu erfahren und kennenzulernen. In dieser Zeit werden die Weichen gestellt, ob der erwachsene Hund ausgeglichen und gut an Menschen und Artgenossen sozialisiert ist, erklärt Natalie Hahn weiter.

Positive Resonanz trotz Mehraufwand

Die Erweiterung der Tierschutzhundeverordnung bedeutet allerdings einen Mehraufwand für die Ämter – und das bei begrenzen personellen Ressourcen und immer neuer Aufgabengebiete. „Nichtsdestotrotz ist der neue Gesetzesentwurf eine positive Weiterentwicklung, auch wenn einige Dinge weiter präzisiert werden sollten. Es ist von höchster Priorität, dass neue Gesetze sowohl von den durchführenden Veterinärämtern als auch von den Tierbesitzern bis ins Detail verstanden und damit auch umgesetzt werden können“, betont Amtsleiterin Juliane Bähring vom Zweckverband Jena-Saale-Holzland. Daher habe sie im Entwurfsverfahren Stellung genommen und hoffe nun auf einen positiven Einfluss bei der Aktualisierung des Gesetzes. Im Geraer Veterinäramt möchte man zunächst auf die Überarbeitung warten, bevor die Umsetzung kalkuliert werde. Derzeit müssten aufgrund der Tierseuchenlage in Deutschland die Arbeitsschwerpunkte anders gesetzt werden, hieß es weiter.

Hunde keiner Reizüberflutung aussetzen

Hundetrainer Thomas Kümmel aus Weimar, der seit 1971 mit Hunden arbeitet, begrüßt, dass sich die Politik diesen Themas annimmt, geht aber noch weiter: „In unserer dicht besiedelten Umwelt bekommt die Erziehung der Hunde eine immer größere Bedeutung. Der Gesetzgeber müsste auch in die Ausbildung von Hundetrainern noch mehr eingreifen. Ich persönlich hielte es sogar für sinnvoll, wenn Hundetrainer praktische Erfahrungen in Tierheimen sammeln müssten und viele Rassen, Verhaltensweisen und Charaktere kennenlernen würden.“

Thomas Kümmel warnt Halter, extremes Spielverhalten zuzulassen genauso, wie das ständige Belohnen durch Leckerlis. Ein Hund müsse auch bei großer Ablenkung bedingungslos gehorchen. „Wichtig ist, mit dem Tier ruhig umzugehen und ihm auch keiner ständigen Reizüberflutung auszusetzen. Der Hund wird so, wie wir ihn formen und viele machen aus Unwissenheit oder aufgrund falscher Tipps ihre Hunde selbst verrückt und zu neurotischen Tieren.“ Er wünscht sich einen Wandel in der Gesellschaft - weg von zu vielen Schönheitswettbewerben hin zu mehr Wesensauswahl und lobt zugleich den Gesetzgeber, der sich doch zunehmend mit der Hundehaltung beschäftigt und bereits für ausreichend Auslaufflächen gesorgt hat.