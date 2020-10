Gedenkstätte Mittelbau-Dora: Neues Personal soll Neustart und Bedeutungszuwachs bringen

„Die KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora wird einen Bedeutungszuwachs erfahren.“ Mit diesem Anspruch und guten Glauben hat Jens-Christian Wagner, seit 1. Oktober Leiter der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora, am Freitag das neue Führungsduo des Gedenkortes vor den Toren Nordhausens begrüßt. Karsten Uhl und Anett Dremel wollen die Lücken schließen, die Stefan Hördler und Regine Heubaum hinterlassen haben.

Für Wagner, Uhl und Dremel stellte die Vorstellung in Nordhausen zugleich eine Wiederkehr an alte Wirkungsstätte dar: Wagner war von 2000 bis 2014 zunächst wissenschaftlicher Mitarbeiter und später selbst Leiter in Dora.

Auch Uhl kennt die Region, arbeitete er doch vor seiner Lehrtätigkeit an der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg kurz nach der Jahrtausendwende drei Jahre lang als wissenschaftlicher Mitarbeiter hier. Dremel stammt gar aus Nordhausen. Bevor sie Wagner 2018 in die niedersächsische Gedenkstättenarbeit folgte, war sie sechs Jahre lang ebenfalls wissenschaftliche Mitarbeiterin in Dora. Die Nordhäuserin wird Uhl fortan vertreten und zugleich die Dokumentationsstelle leiten.

Angesichts der Verbindungen zur Region sprach Wagner von einem „Dreiklang“, der „einen Neuanfang einleiten“ soll. Uhl bezeichnete er dabei als „hervorragenden und international vernetzten Historiker, der auf höchstem Niveau“ zu arbeiten imstande sei.

Wie wurden die Menschen zu Opfern?

Der gebürtige Holsteiner mit Forschungsschwerpunkten auf den Themen Technikgeschichte, Kriminalität und Nationalsozialismus will sich wissenschaftlich vor allem der Frage widmen, wie die Häftlinge zu Opfern werden konnten. Hatte sich sein Vorgänger Hördler vor allem mit den Tätern – und speziell denen der SS – beschäftigt, geht es Uhl um gesellschaftliche Zusammenhänge: Welche Strukturen und Bedingungen machten die Ausgrenzung anderer Menschen überhaupt erst möglich? Die Breite der Gesellschaft dürfe bei der Frage der Täterschaft nicht vergessen werden, mahnt er. Wie griffen das Alltagsleben und die zunehmend radikalere NS-Herrschaft ineinander?

Wagner ermutigte Uhl, über all das zu publizieren. Zuletzt habe die Gedenkstätte nicht stark genug gesendet, so seine Beobachtung. „Heute ist der Tag, and dem wir diesen Stillstand beenden“, sagte Wagner, den auch die Politik dazu motiviert: „Wir leben in nicht einfachen Zeiten. Die Verheißungen der Ungleichheit werden von bestimmten Parteien von Neuem versprochen. Ich erinnere nur an die AfD. Dem müssen wir wissenschaftlich etwas Fundiertes gegenhalten.“ Blogs und eine bessere Internetpräsenz sollen helfen.

Überhaupt ist Digitalisierung ein wesentliches Thema, das vor allem Dremel beschäftigen wird. Sie nämlich versteht sich als Schnittstelle: Zwischen Gedenkstätte und Angehörigen oder den Opfer selbst. Denn noch immer wenden sich viele Menschen mit Fragen an Dora. Aber auch von Forschern zur Gedenkstätte. Für sie alle will Dremel Lösungen finden, wie Archivgut langfristig bewahrt und auf digitalen Wegen besser zugängig gemacht werden kann.

Die Herausforderung ihrer künftigen Arbeit sind ihr und Uhl dabei wohl bewusst: Die Zeitzeugen werden immer weniger. „Wir müssen damit umgehen lernen und uns auf das nahende Ende der Zeitzeugenschaft vorbereiten“, erklärte Uhl.

Stiftung hat mit Hördler-Rausschmiss Schaden genommen

Eine ganz andere Schwierigkeit des Neustarts muss derweil Wagner angehen. Und zwar im eigenen Haus. Ob die Stiftung durch Hördlers Rausschmiss samt Rechtsstreit Schaden genommen hat? Begleitet war der Vorgang auch durch heftige mediale Vorhaltungen gegenüber dem vormaligen Stiftungsleiter Volkhard Knigge. „Zweifellos“ hätten diese „atmosphärischen Störungen“ etwas mit der Stiftung gemacht, hätten offene Wunden hinterlassen, antwortete Wagner. Er pflege allerdings einen kooperativen Führungsstil. „Die Voraussetzungen sind also gut, dass wir in tiefes und ruhiges Fahrwasser zurückkommen.“

Dass wäre wichtig für die ehrgeizigen Ziele des Dreiergespanns: Zwar sei die 2006 installierte Dauerausstellung in Dora gut gealtert. Doch Forschung und Geschichtsdidaktik schreiten voran. In den kommenden drei bis vier Jahren werde man also eine neue Exposition erarbeiten, kündigte Uhl an.

Und um noch mehr aus dem Schatten des Gedenkorts Buchenwald herauszutreten, wollen Wagner, Uhl und Dremel zudem die europäische Bedeutung der Nordhäuser Gedenkstätte stärker ausarbeiten. In Frankreich beispielsweise seien Dora wie auch Ellrich durchaus ein Begriff, weiß Wagner. Der Grund: 94 Prozent aller Häftlinge hier waren entweder Zwangsarbeiter aus dem ost- oder Widerständler aus dem westeuropäischen Ausland. Diese multinationale Zusammensetzung unterscheide Dora von anderen Konzentrationslagern ebenso wie die Struktur der etwa 40 Außenlager. Dies soll hervorgehoben werden. „Und ich bin sicher, dass wir dafür in diesem Team gute Ergebnisse erzielen können“, sagte Wagner.