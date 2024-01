Gereizte Stimmung

Erfurt Bernd Jentsch über Bauern und blank liegende Nerven.

Da hat sich ganz offenkundig einiges angestaut, in den letzten Monaten. Das war überdeutlich zu spüren auf der Protestkundgebung der Thüringer Landwirte am Montag in Erfurt.

Selbst zweistellige Minusgrade konnten die Landwirte nicht davon abhalten, mitten in der Nacht ihre Traktoren anzulassen und sich auf den, teils über hundert Kilometer langen, Weg in die Landeshauptstadt zu machen. Man müsse den Politikern ein klares Signal senden, dass man sich nicht alles gefallen lasse und sich zur Wehr setzen könne, hieß es immer wieder unter den Kundgebungsteilnehmern.

Wie blank bei denen die Nerven inzwischen liegen, konnten die anwesenden Landespolitiker hautnah erleben. Pfeifkonzerte und Schmährufe ließen sich auch durch die Besänftigungsversuche des Bauernverbandes nicht verhindern, die Stimmung war angeheizt und teils hoch aggressiv.

Offenbar hat es die Bundesregierung binnen kurzer Zeit geschafft, die Menschen im ländlichen Raum komplett gegen sich aufzubringen. Die drohte denn auch unverhohlen auf ihren Plakaten mit der Quittung am nächsten Wahltag. Wer um das Übeleben seines landwirtschaftlichen Betriebes fürchtet, der steht mit dem Rücken zur Wand und kämpft, dessen sollte man sich im fernen Berlin bewusst sein.

Spätestens am 15. Januar wird die unmissverständliche Botschaft dort ankommen, dann machen sich auch die Thüringer Landwirte auf den Weg in die Bundeshauptstadt. Ihre Forderungen an die Politik sind eindeutig.