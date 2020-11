Bei der Versorgung mit schnellen Internet hat Thüringen vor allem im ländlichen Raum einen Nachholbedarf. Darüber herrschte bei den Experten des Thüringer Glasfaserforum gestern in Erfurt Einigkeit.

„Nicht zuletzt die aktuelle Pandemie hat nachdrücklich bewiesen, wie wichtig die Digitalisierung ist, um unser Leben aufrecht zu erhalten", sagte Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD). Daher wolle er künftig zweimal jährlich einen Digitalmonitor vorlegen, der die Versorgung mit schnellen Internetverbindungen in den einzelnen Regionen des Landes ausweist.

Laut Tiefensee ist es gelungen, das Glasfasernetz im Freistaat erheblich auszubauen. Seien vor vier Jahren lediglich 75 Prozent der Haushalte in Thüringen mit einer Breitbandanbindung von 50 Megabits pro Sekunden versorgt worden, habe sich dieser Anteil auf mittlerweile 90 Prozent erhöht.

Unterversorgung des ländlichen Raumes in Thüringen beseitigen

Man habe das Förderprogramm des Bundes zum Breitbandausbau genutzt und die Ausbauarbeiten etwa im Kyffhäuserkreis, im Saale-Orla-Kreis, in Erfurt und Oberhof vorangetrieben. Gera, Jena und Eisenach hätten sich um die Bundesförderung für 5G-Modellprojekte beworben. Der schnelle Mobilfunkstandard sei neben dem Glasfasernetz eine wichtige Komponente für den Einsatz von künstlicher Intelligenz und digitalisierte Prozesse in der Industrie.

Es bleibe das erklärte Ziel der Landesregierung, die Unterversorgung des ländlichen Raumes in Thüringen zu beseitigen, versicherte Wirtschaftsstaatssekretärin Valentina Kerst. „Im kommenden Jahr werden in vielen Regionen des Landes die Bagger anrollen", sagte Kerst. Mehr als 100.000 Haushalte sollen dann neu an schnelles Internet angebunden werden.

Aber auch die Versorgung von Gewerbegebieten und Schulen im Freistaat habe man im Fokus. Immerhin 860 der 982 Schulen seien bereits in entsprechende Förderprogramme aufgenommen worden, für die fehlenden 122 wolle man kurzfristig eine Lösung finden.

Verlegung der Leitungen nicht immer mittels Bagger

Während es in den Thüringer Städten – auch durch die Angebote der Kabelfernsehanbieter – eine gute Versorgung mit schnellem Internet gebe, existiere in den ländlichen Regionen noch erheblicher Nachholbedarf, bestätigte Stefan Heß vom Gigabitbüro des Bundes. Er präsentierte den rund 600 Teilnehmern des Forums, das in diesem Jahr digital veranstaltet wurde, alternative Methoden des Ausbaus des Glasfasernetzes auf dem Land.

Demnach müsse die Verlegung der Leitungen nicht immer mittels Bagger erfolgen. „Der Tiefbau verursacht 80 Prozent der Kosten beim Gigabitausbau", sagte Heß. Er warb für die Nutzung von Pflügen an Feldrändern, von Freileitungen, die bereits existierten, von Spül- und Pressbohrungen.

„Unsere Kunden müssen in ganz Thüringen und zu jeder Zeit auf unsere Angebote zugreifen können", erklärte der Geschäftsführer von Funke Medien Thüringen, Michael Tallai. Der Trend gehe auch bei den Medien zu digitalen Offerten. Dabei möchte er nicht über die Technologie nachdenken müssen, die dabei zum Einsatz kommt.