Gothas Hauptausschuss kann wieder tagen

Der Kindergarten-Neubau in Gotha-West nimmt Gestalt an. Der Hauptausschuss des Stadtrates soll am 27. April über die Vergabe weiterer Aufträge, so für den Holz-Fassadenbau, den Trockenbau und die Außenanlagen entscheiden. 120 Kinder sollen ab August 2021 dort betreut werden – 80 im Kindergarten und 40 in der Krippe.