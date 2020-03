Große Fußstapfen im kleinen Ort Großlohra

Die große weite Welt ist in den 70ern ziemlich klein, aber immerhin größer als die DDR: Monatelang reist Gerald Grabe als 18- und 19-Jähriger per Anhalter durch Osteuropa, auf 63 Rückbänken und Beifahrersitzen darf er Platz nehmen. „Mit wenig Geld habe ich viel erlebt.“

Vier Jahrzehnte später sitzt der Mann an seinem Küchentisch und denkt lächelnd zurück. Bis heute reist er gern. Ans Wegziehen aber habe er nie gedacht: „Hier ist meine Heimat, hier habe ich ein Haus gebaut. Links und rechts wohnen Mitschüler von mir, alle 14 Tage treffe ich mich mit einigen Nachbarn zum Skat. Vom eingespielten Geld machen wir dann einmal im Jahr mit unseren Familien eine Reise.“

Am Gartenzaun zeigt der 66-Jährige auf den Brocken am Horizont. Der Hainleite-Wald liegt im Rücken, am Hang gen Wippertal breitet sich Friedrichslohra aus, der größte Teil der Gemeinde Großlohra. Die braucht einen neuen Bürgermeister, nachdem Siegfried Schäfer (pl) im November vollkommen unerwartet gestorben war. Sein Tod hat das ganze Dorf schockiert. Schäfer war beliebt mit seiner hemdsärmeligen, geselligen Art, mit seiner Leidenschaft für Kultur.

Seine Fußstapfen als Bürgermeister sind groß; Gerald Grabe weiß das. Dennoch: Er will sich der Aufgabe stellen, tritt als einziger Kandidat zur Bürgermeisterwahl am 22. März an.

„Als ich im Jahr 2000 gegen Siegfried Schäfer antrat und den Sieg um wenige Stimmen verfehlte, war ich froh darum. Ich war beruflich sehr eingespannt“, denkt Grabe an seine Zeit als kaufmännischer Leiter im Sondershäuser Bergwerk zurück. 22 Jahre hatte er den Posten inne, bis 2018. Nun ist er in Ruhestand.

Gerald Grabe (CDU) hat einige Erfahrung in der Kommunalpolitik: Mitte der 90er beginnt er als Parteiloser für die CDU-Fraktion im Gemeinderat. Von 2013 bis 2018 führt er diese. Als langjähriger Finanzausschusschef kennt Grabe die Situation: „Seit 2009 ist die Kreisumlage um 100.000 Euro, also um ein Drittel gestiegen.“ Die Schlüsselzuweisungen vom Land halten da nicht mit. Ohnehin haben kleine Kommunen das Nachsehen, zahlt der Freistaat doch diesen weniger pro Einwohner als Städten, Einheits- oder Landgemeinden. Dennoch: An der Selbstständigkeit will Grabe festhalten.

Ihm ist wichtig, dass im Dorf die Entscheidungen für das Dorf getroffen werden, nicht woanders. Es ist sein Dorf, von Kindertagen an. Hier wächst er auf, bevor er sich zum Facharbeiter für chemische Produktion ausbilden lässt. In Buna, der „größten Dreckschleuder Europas“. Die „DDR-Realität“ habe ihn von einem Chemiestudium abgehalten. Stattdessen beginnt Gerald Grabe 1975 ein Studium an der Leipziger Handelshochschule. Der Diplom-Ökonom fängt danach in der Leitung des Sondershäuser Kali-Kombinats an. Der Abteilung Planung folgt bald die für die Beschaffung.

1985 wechselt Grabe ins Bleicheröder Bergwerk, wird Chef der Materialwirtschaft. Doch das geht nicht lange gut: „Nach einem halben Jahr wurde ich degradiert. Ich war der einzige parteilose Abteilungsleiter im Kali-Kombinat.“ Er wechselt ins Sollstedter Bergwerk, erlebt dessen Niedergang Anfang der 1990er als kaufmännischer Direktor. „Rund 1700 Kündigungen musste ich mit unterschreiben. In meiner Laufbahn ist das der moralisch tiefste Schlag.“

Ende 1993 beginnt Gerald Grabe bei der GVV in Sondershausen, 1996 im dortigen Bergwerk. Nun, im Ruhestand, hatte ihn die Frage ereilt, ob er nicht Bürgermeister Großlohras werden wolle. „Man hängt doch an dem Geschaffenen in der Gemeinde“, begründet er sein Ja auf die Frage.

Die Vereinslandschaft in der 950 Einwohner zählenden Gemeinde ist breit, die Feuerwehr gut aufgestellt. Gerald Grabe sähe all das ehrenamtliche Tun gern noch stärker durch Sponsoren unterstützt: „Ich will vermitteln.“ Was die Finanzen angeht, so deute sich Besserung an: „Dieses Jahr müssen wir die letzte Tilgungsrate unseres größten Kredits abzahlen.“ Und das in einer Situation, in der alle Straßen saniert sind, die Straßenbeleuchtung bereits komplett auf LED umgestellt ist. Angegangen werden müsse indes noch die Digitalisierung des Feuerwehr-Funks.