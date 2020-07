Das Aktionsbündnis für Demokratie und Solidarität Altenburger Land hat am Donnerstag auf dem Altenburger Markt gegen die für den Abend angemeldete AfD Kundgebung mit den Frontmännern des sogenannten rechtsextremen Flügels, Björn Höcke und Andreas Kalbitz, an gleicher Stelle mit einem bunten Programm protestiert. Die Polizei trennte die beiden Lager in der Mitte des Marktplatzes.

Bei Auftritt von Höcke und Kalbitz in Altenburg sind die Gegendemonstranten in der Überzahl

Große Mobilisierung gegen AfD-Demo in Altenburg

Eine „Höckergans“ gehöre nicht zur deutschen Fauna. „Kalbutz“ wiederum müsse seinen Platz im Museum einnehmen. Zwei Plakate prangen unübersehbar an einer Hausfassade am Altenburger Markt – sie richten sich eindeutig gegen die beiden bekanntesten AfD-Rechtsaußen. Der Thüringer Landtagsfraktionschef Björn Höcke und sein brandenburgisches Pendant Andreas Kalbitz sollen am Donnerstagabend auf dem Altenburger Markt sprechen. Der Protest richtet sich gegen das Corona-Management in Deutschland. Höcke und Kalbitz sind die Köpfe der rechtsextremistischen AfD-Gliederung „Flügel“, die zwischenzeitlich offiziell aufgelöst wurde. Die Strukturen aber bestehen fort. Der Verfassungsschutz des Bundes und auch die Behörden der Länder haben nach eigenen Angaben ein Auge darauf geworfen.

Gegen den Auftritt des Duos regt sich seit Tagen Widerstand – in der Stadt und darüber hinaus. Vereine und Verbände mobilisieren zum Gegenprotest. Bis nach Leipzig gelingen die Bemühungen, an einem normalen Wochentag gegen die AfD auf die Straße zu gehen. Am Donnerstag befindet sich die Stadt dann in einer Art Ausnahmezustand. Wege sind gesperrt, zahlreiche Polizisten haben sich positioniert.

An Altenburgs Oberbürgermeister André Neumann (CDU) hatte sich die Spannung schon zum Wochenanfang entzündet, als er auf Twitter schrieb, dass die Neutralität eines Oberbürgermeisters aufhöre, wenn zwei „Nationalsozialisten“ in die Stadt kämen – er nannte Höcke und Kalbitz in dem Zusammenhang ausdrücklich. Höcke war dagegen vor Gericht gezogen – mit Verweis darauf, Neumann habe seine Neutralitätspflicht verletzt. Später würdigte Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) die Haltung des Oberbürgermeisters. Die Richter allerdings gaben dem AfD-Chef Recht und Neumann musste den Tweet löschen.

Bis zum Abend versammeln sich am Donnerstag etwa 850 Menschen auf dem Markt. Ein Kulturprogramm mit Musik und Tanz steht als Zeichen gegen die AfD, deren Thüringer Verband im Visier des Verfassungsschutzes steht. Die Polizei hat sich mit einem Großaufgebot in der Stadt verteilt. Spezielle Corona-Auflagen gelten nicht. Darüber jubeln vor allem die AfD-Anhänger. Allerdings wird empfohlen, eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen und den Abstand von 1,5 Metern zur nächsten Person einzuhalten. Auf beiden Seiten wird sich daran nur sporadisch orientiert. Vereinzelt pöbeln die widerstreitenden Seiten gegeneinander. Als die AfD-Demo beginnt, fliegen Eier in ihre Richtung. Die Polizisten, die bis dahin kaum in Erscheinung getreten sind, positionieren sich – mit angelegter Schutzaurüstung vor den Gegendemonstranten.

Während auf der Seite der Gegenprotestanten hunderte stehen, haben sich auf der AfD-Seite des Marktes, der von Kölner Gittern geteilt wird, bis kurz vor Veranstaltungsbeginn etwa 100 Personen versammelt – etwa 200 kommen noch dazu, bevor Höcke und Kalbitz ihre Auftritte haben.

