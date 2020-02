In Pößneck wurde am Mittwochabend gegen den Ausgang der jüngsten Ministerpräsidentenwahl in Thüringen demonstriert.

Pößneck: Grüne empfinden sich als „einzige liberale Kraft der Mitte“

In Pößneck ist es am Mittwochabend zu einer spontanen Demonstration beziehungsweise zu einem Protest gegen den Ausgang der jüngsten Ministerpräsidentenwahl in Thüringen gekommen. Dazu hatten am späten Mittwochnachmittag in sozialen Netzwerken die Grüne Jugend, die Linksjugend, Bündnis 90/Die Grünen, Die Linke und der DGB im Saale-Orla-Kreis aufgerufen.

Auf dem Marktplatz der Thürin-gentagsstadt hatten sich nach Angaben der Veranstalter „mehr als fünfzig Menschen“ verschiedener Generationen aus dem Orlatal versammelt. Mehrere Redner, darunter der Pößnecker Grünen-Stadtrat Steve Richter und der Neustädter Linke-Stadtrat Thomas Hofmann, hatten unter anderem die Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zu einem Ministerpräsidenten von Gnaden der AfD, die Rolle der CDU und die Fremdenfeindlichkeit in Pößneck kommentiert. Am Donnerstagmorgen schloss die regionale Anhängerschaft von Rot-Rot-Grün weitere Protestaktionen nicht aus. „Wir werden auch andere gesellschaftlichen Gruppen ansprechen und auffordern, ihre Meinung zu artikulieren“, hatte Richter angekündigt. „Ich finde, die SPD und das fortschrittlich-konservative Lager sind jetzt in der Pflicht“, sagte er. Am Donnerstagnachmittag, nach Kemmerichs Rücktrittsankündigung, gab Richter erst einmal seiner Erleichterung über die neue landespolitische Wendung Ausdruck. „Der Versuch, das demokratische System mit Hilfe demokratischer Mittel auszuhebeln, ist aufgrund der Empörung der Bevölkerung und des enormen öffentlichen Drucks gescheitert“, meinte er. „CDU und FDP haben die liberal-konservativen Werte verraten und stehen nun vor dem Scherbenhaufen ihrer politischen Verirrung.“ Außerdem erklärte Richter: „Wir stellen fest, dass wir augenscheinlich die einzige liberale Kraft der Mitte in unserem Land sind.“ Die Demo vom Mittwochabend war eine von etlichen dieser Art in Thüringen, allerdings die einzige im Saale-Orla-Kreis. Sie habe etwa 45 Minuten gedauert und sei ohne Zwischenfälle verlaufen, bestätigte die Landespolizeiinspektion Saalfeld Angaben der Veranstalter.