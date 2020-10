Grußwort von Höcke: Streit um Rede beim Thüringer Feuerwehrverband

Harte Kritik am Thüringer Feuerwehrverband, der auf seiner Delegiertenversammlung vor knapp zwei Wochen den Thüringer AfD-Rechtsaußen Björn Höcke reden ließ: Jan Heinisch (CDU), Vorsitzender des Feuerwehrverbandes in Nordrhein-Westfalen und im Hauptberuf Staatssekretär im Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung in Nordrhein-Westfalen, schreibt auf seiner privaten Facebook-Seite: „Der Landesfeuerwehrverband Thüringen im Einsatz gegen Rechtsextremismus und Faschismus: Er bietet ausgerechnet AfD-Rechtsaußen Björn Höcke seine große Bühne, dass die die AfD an der Seite der Feuerwehren steht.“

Heinisch erinnert in dem Eintrag daran, dass jüngst die derzeitige Spitze des Deutschen Feuerwehrverbandes - einen Präsidenten gibt es aktuell nicht - betont habe: „Feuerwehr und rechte Kräfte gehören nicht zusammen.“ Unter diesen Vizepräsidenten seien u.a. der Thüringer Lars Oschmann gewesen und Herrmann Schreck, derzeit ständiger Vertreter des Präsidenten. Heinisch fragt: „Herrscht beim DFV jetzt wieder einmal Funkstille, wenn es statt Lippenbekenntnissen konkret werden muss?“ Heinisch: Veranstaltungsregie bot Höcke die „große Bühne“ Dahinter steckt offenbar ein tiefes Zerwürfnis zwischen den Feuerwehrverbänden, das in der seinerzeitigen Ablösung von Hartmut Ziebs als Präsident des Deutschen Feuerwehrverbandes (DFV). Damals hatten mehrere Vizepräsidenten, darunter Oschmann, seine Absetzung gefordert. Heinisch gehörte stets zu den Kritikern dieses Vorgehens und wiederholte das jetzt auf Nachfrage unserer Zeitung. Heinisch sagte, dass er nicht die Teilnahme Höckes an sich beim Delegiertentag kritisiere, „sondern dass er von der Veranstaltungsregie dort die ‚große Bühne‘ als Redner geboten bekommen hat“. Dass er sich erst jetzt dazu äußere liege daran, dass die Rede Höckes jetzt erst bekannt geworden sei, nachdem dieser auf seinem Instagram-Account einen entsprechenden Beitrag eingestellt hatte. Empörte Feuerwehrmitglieder hätten diesen Eintrag versandt und kritisiert. Der neue Vorsitzende des Thüringer Feuerwehrverbandes, Karsten Utterodt, reagierte deutlich auf die Kritik: „Was wir nicht dulden, sind geistige Brandstiftung und Hetze jeder Art.“ Dass nun ausgerechnet Höcke auf der Veranstaltung redete, sei dem Präsidium zuvor nicht bekannt gewesen. Eingeladen würden die Fraktionen des Thüringer Landtags und nicht einzelne Abgeordnete. Jede Fraktion entscheide selbst, wer das Grußwort spricht. Utterodt distanzierte sich namens des Verbandes „ausdrücklich von den politischen Ansichten des Thüringer AfD-Fraktionsvorsitzenden Björn Höcke“. Utterodt machte aber deutlich, dass ein Ausladen der AfD von der Veranstaltung nicht im Sinne des Verbandes gewesen wäre. „Ein demokratischer Diskurs beinhaltet zwangsläufig auch die Auseinandersetzung mit Meinungen, denen man selbst kritisch gegenüber steht“, sagte er unserer Zeitung. Am 5. Februar gehörte Heinisch indes noch nicht zu denjenigen, die sich sehr deutlich von der AfD distanziert hatten. Zur Wahl von FDP-Politiker Thomas Kemmerich mit AfD-Stimmen zum Ministerpräsidenten schrieb er ebenfalls auf Facebook: „Rücktritt? Man kann statt solcher Debatten auch mutig zur AfD sagen: Wir machen jetzt eine freiheitsliebende, weltoffene und bürgernahe Politik für Thüringen, so dass ihr schnell bereuen werdet, uns ins Amt gewählt zu haben.“ Außerdem fragte Heinisch, wo ein „Kandidat der Mitte bleibe“ und „wo Bodo Ramelows Mut zum Verzicht“. Auf Nachfrage dazu erklärte Heinisch, dass er die Wahl Kemmerichs keinesfalls verteidigt habe, „sondern zu einer klaren Konfrontation mit der AfD aufgerufen. „Mein Augenmerk galt dabei einem Miteinander aller demokratischen Kräfte im Thüringischen Landtag gegen die rechten Positionen der AfD - und dies ohne parteitaktische Spielchen gegeneinander und unabhängig vom Namen des Ministerpräsidenten“. Die AfD habe letztlich „den Parlamentarismus an der Nase herumzuführen versucht“. Utterodt wiederum verwies darauf, dass es in Thüringen seit 2014 eine einzigartige politische Konstellation gebe, „die auch der Thüringer Feuerwehrverband zur Kenntnis nehmen muss“. Bei der Delegiertenversammlung vor knapp zwei Wochen wurde Utterodt zum neuen Landesvorsitzenden des Thüringer Feuerwehrverbandes gewählt. Lars Oschmann hatte nach vielen Jahren im Amt nicht mehr kandidiert. Feuerwehrverband startet mit neuem Chef in die Zukunft

